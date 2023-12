Capodanno in piazza nella frazione: musica per tutti i gusti per dare il benvenuto al 2024

Gavorrano (Grosseto). Il 2024 a Gavorrano sarà accolto in piazza con un sorridente e divertente evento che, a partire dalle 22.30 del 31 dicembre, fino a tarda notte, trasformerà il paese in una grande festa di luci e musica.

In piazza Di Vittorio a Bagno di Gavorrano per la prima volta si terrà l’evento del Capodanno, un appuntamento fortemente voluto dal Comune di Gavorrano, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, per tornare a festeggiare tutti insieme, nella magica atmosfera della frazione, dopo gli ultimi anni di restrizioni.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana e di Nuova Solmine.

“L’idea di realizzare una festa del 31 dicembre nelle vie di Bagno di Gavorrano nasce dall’accoglimento di stimoli ricevuti dalle associazioni e dai cittadini. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli, principalmente, di stimolare la socialità e l’aggregazione all’interno della nostra comunità e di favorire quei rapporti di vicinanza e reciprocità che negli ultimi anni, per varie cause, si sono affievoliti – dichiara Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano –. L’iniziativa vuole, inoltre, offrire ai giovani e ai nuovi residenti l’opportunità di far crescere nuove reciproche conoscenze nella speranza di favorire lo sviluppo di un solido senso di appartenenza alla propria comunità. Con questa proposta vogliamo offrire alla cittadinanza l’opportunità di poter trascorrere una piacevole serata in compagnia festeggiando il Capodanno per le vie del paese, ma nello stesso tempo ci auguriamo che possa rappresentare una piccola, ma significativa occasione per rilanciare il tessuto sociale, imprenditoriale, aggregativo ed associativo del nostro territorio”.

La scelta della line up artistica, in accordo con Leg Live Emotion Group, è stata dettata dalla volontà di rendere protagonista il pubblico e il desiderio di ballare, divertirsi con generi musicali per tutti i gusti e tutte le età, un modo per portare in piazza dai più giovani alle famiglie.

Il programma

I dj suoneranno le hits più amate dagli anni ’80 alla musica rap, dalla elettronica agli anni ’90 fino alla trap.

Ad aprire la serata, alle 22.30, DJ Luca Carrara, che dal 1977, a Radio Costa Etrusca, una delle prime radio libere in Italia, ha iniziato la sua lunga e prestigiosa carriera, negli anni ha lavorato con molti artisti degli anni ’80 come Sandy Marton, Tracy Spencer, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Gazebo,;da circa 23 anni anima le piazze per il 31 dicembre e da più di 10 anni fa parte del progetto “Hottanta”, manifestazione che ospita dj degli anni ’80 (anche radiofonici).

Alle 23.55 Luca Carrara, insieme alle istituzioni, sarà a fare il countdown per applaudire il nuovo anno e proseguirà a far ballare il pubblico fino all’1.00, lasciando poi il palco a DJ Gabryel che selezionerà fino a tarda notte le hit dell’ultimo momento per accontentare anche un pubblico più giovane.

Gabriele Agus, in arte DJ Gabryel, è nativo proprio di Bagno di Gavorrano , suona dall’età di 15 anni ed è uno dei dj dello storico locale Tartana.

L’ingresso è gratuito.