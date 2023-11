“I massetani in divisa sul Col di Lana”: conferenza in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). In occasione della mostra documentaria “Lettere dal fronte”, è in programma venerdì 1° dicembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, la conferenza dal titolo: “I massetani in divisa sul Col di Lana”, tenuta da Giacomo Vinciguerra, ideatore della mostra.

Interverranno Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima, e Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale. Modererà Virginia Ferrari.

Giacomo Vinciguerra parlerà delle sue ricerche, che lo hanno portato ad organizzare questa mostra che riguarda i militari del comune di Massa Marittima, che all’epoca comprendeva anche Monterotondo Marittimo, morti nella Prima Guerra Mondiale.