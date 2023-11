“You Care?”: uno spettacolo per celebrare il centenario della nascita di Don Milani

Massa Marittima (Grosseto). In occasione del centenario della nascita di Don Milani, va in scena a Massa Marittima lo spettacolo “You Care?“, domenica 26 novembre, alle 18, nella sala San Bernardino del teatro del seminario.

Lo spettacolo di Fiammetta Perugi, con Ginevra De Donato, Andrea Galigani, Loris Mucciarelli, e con la partecipazione di Teresa Flor Castellani, è una produzione del Teatro del Borgo. Nasce da un’idea di Arnaldo Belcastro, in collaborazione con Tous les memes. Il progetto sonoro è a cura di Phoenix.

Lo spettacolo

“You Care?” parte dalla riflessione di quanto sia importante ricordare ancora nel 2023 le parole dette o scritte da qualcuno. Da questa domanda è iniziata una ricerca di concetti nei testi di Don Milani che, se letti oggi, illuminerebbero il nostro vivere quotidiano. La selezione dei brani è stata guidata da quattro temi principali: giustizia, verità, uguaglianza e libertà.

Lo spettacolo, presentato in anteprima nazionale a Firenze, approda a Massa Marittima per volontà di Arnaldo Belcastro, il presidente del Teatro del Borgo, che è di origini massetane. La sua proposta ha incontrato subito la disponibilità dell’amministrazione comunale e nelle associazioni locali che hanno collaborato per portare l’iniziativa nella Città del Balestro, in particolare l’associazione “Gruppo per la pace”, il “Centro studi Agapito Gabrielli”, la “Società dei Terzieri massetani”, La Torre massetana e la sezione soci di Unicoop Tirreno.

“Il messaggio di Don Milani è sempre di grande attualità. – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura – Dall’esperienza della scuola di Barbiana è nato un concetto nuovo di scuola che ancora oggi è in grado di parlare ai giovani. La città di Massa Marittima è quindi felice di ospitare questo spettacolo, per il centenario della nascita, dopo aver dedicato anche il 126° Balestro del Girifalco alla figura di Don Milani, al quale ci sentiamo particolarmente legati come massetani, per l’esperienza che il nostro territorio ha vissuto con la comunità educativa di Don Luigi Rossi.”

Informazioni e prenotazioni: cell. 338.3545842.