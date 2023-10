Musiche horror e spettacoli da brividi: la festa di Halloween arriva in centro storico

Massa Marittima (Grosseto).Torna la grande festa di Halloween martedì 31 ottobre, nel centro storico di Massa Marittima, dalle 17 alle 24, con musiche horror e spettacolari allestimenti nei vicoli e nelle piazze, ispirati a famosi film horror e a romanzi. E a mezzanotte, nella piazza Garibaldi, come ogni anno brucerà il rogo delle paure.

Il programma

Due i punti musicali che animeranno la festa: in piazza Cavour si esibiranno Frau Metziel e Nati Stanchi, mentre in piazza Garibaldi la musica sarà curata dai DJ David Miller e il Dj Miguelo.

La manifestazione è promossa dalle associazioni locali Pro loco di Massa Marittima, Le Brutte Persone, La Casina di Babbo Natale, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“La festa di Halloween di Massa Marittima è una delle più attrattive e spettacolari della provincia – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –: infatti coinvolge tantissime persone che rendono unica questa manifestazione con travestimenti originali e assolutamente creativi. Ringrazio tutte le associazioni che si impegnano da anni per realizzare questo evento sempre molto riuscito e ringrazio la scuola, l’istituto chimico ‘Bernardino Lotti’, che è presente anche quest’anno con i propri studenti.”

Gli scienziati dell’Isis “Lotti” saranno in piazza Cavour con esperimenti chimici e pozioni magiche. Le Brutte Persone all’ex cinema e in via Cappellini aspetteranno i visitatori con l’allestimento “Alice nel paese delle meraviglie”; la pro loco con “Asylum” al Palazzo del Debbio, (entrata via Ximenes) e l’associazione Casina di Babbo Natale con “Oscure presenze” avVicolo Porte. All’iniziativa partecipa anche l’associazione Danzart con lo spettacolo “Salem”, lungo le vie del centro storico.

Novità di quest’anno è l’allestimento di uno spazio appositamente pensato per i più piccoli, al Nuovo Cinema Goldoni, con “Halloween non pauroso per bambini e ragazzi”, che prevede diverse iniziative: “Piccoli brividi”, a cura di Liber Pater, e letture e laboratori a cura della biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Ci sarà anche un’area trucca bimbi nell’atrio del palazzo comunale.