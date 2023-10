La minaccia Jihadista nel Mediterraneo: se ne parla in un incontro in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). Lunedì 30 ottobre, alle 18, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, è in programma un incontro con il professor Andrea Manciulli, responsabile delle relazioni internazionali per la fondazione MedOr.

Manciulli presenterà il primo special report dal titolo “Il nemico silente, presenza ed evoluzione della minaccia Jihadista nel Mediterraneo allargato”, che ha curtato con la Fondazione Med-Or.

Il report analizza lo stato attuale delle minacce nello spazio geopolitico del Mediterraneo allargato, che non sono scomparse, ma hanno cambiato forma. La mutazione in futuro sarà ancor più rapida ed imprevedibile: proprio per questo occorre elaborare delle strategie di prevenzione e contrasto in ambito sia nazionale che a livello di Alleanza atlantica.

Introduce il sindaco Marcello Giuntini.

“Siamo molto contenti di portare a Massa Marittima un incontro su un tema così importante e di attualità, nel corso del quale cercheremo di capire meglio cause e sviluppi del conflitto israelo-palestinese che desta preoccupazioni anche nel mondo occidentale – spiega Giuntini -. Ed è importante farlo con un una voce autorevole come quella del professor Manciulli, che è uno dei massimi esperti di relazioni internazionali. Proprio in questi giorni Massa Marittima, tra l’altro, ospita il Festival internazionale di documentari al femminile, DocuDonna, che ha aperto con un approfondimento sulla cultura palestinese.”

Informazioni: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Ingresso gratuito.