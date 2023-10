Giornate Fai d’autunno: successo per la due giorni alla scoperta del borgo e di Terra Rossa

Scarlino (Grosseto). Le Giornate Fai d’Autunno a Scarlino sono state un successo.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, tantissime persone hanno partecipato ai due itinerari proposti dalla delegazione Fai di Grosseto: la visita del borgo, sulle tracce della nobile famiglia pisana degli Appiani, con l’accesso esclusivo all’affresco Sozzi Sabatini, e il tour nella splendida Terra Rossa, che si trova all’inizio del sentiero che conduce a Cala Martina e Cala Violina e che rappresenta una parte della storia mineraria scarlinese.

«Vogliamo ringraziare tutte le persone che sono venute a visitare il nostro Comune nel weekend scorso – spiega l’assessore alla cultura, Michele Bianchi –. Sono stati due giorni intensi, di condivisione e di scoperta: un’iniziativa insomma apprezzatissima dai visitatori che hanno potuto conoscere meglio il nostro bellissimo borgo con l’affresco Sozzi Sabatini e Terra Rossa con la storia. Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile questo evento: al Fai, ai suoi volontari, alla famiglia Sozzi Sabatini, ai dipendenti comunali, ai musei di Scarlino e al direttore Lorenzo Marasco, all’associazione archeologica Odysseus e alla fondazione Aglaia. Una delle mission dell’amministrazione comunale è proprio quella di far conoscere i luoghi del nostro Comune meno noti: Scarlino non è solo le sue splendide cale o la Rocca pisana, è molto di più e queste due giornate lo hanno dimostrato».