“Il mistero della torre del parco e altre storie”: Luca Crovi presenta il suo romanzo

Massa Marittima (Grosseto). È in programma sabato 7 ottobre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, un incontro con Luca Crovi, autore del romanzo “Il mistero della torre del parco e altre storie“, edito da Sem, anno 2022.

Luca Crovi è un giornalista e scrittore italiano noto per i suoi contributi al genere giallo e noir, autore di saggi sulla storia del giallo e di diversi romanzi.

Il romanzo

Le storie di Crovi sono ambientate nella Milano degli anni Venti e Trenta, dove fanno da sfondo il fascismo e la mala. Protagonista è il commissario Carlo De Vincenzi, il poliziotto di culto del giallo italiano creato da Augusto De Angelis a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta. Le storie si ispirano a fatti realmente accaduti e le trame delle sue opere sono arricchite da numerosi episodi storici e leggende riguardanti edifici e monumenti, che accompagnano il lettore in un viaggio nel tessuto urbano del passato, toccando luoghi speciali che non hanno perso il loro fascino. Anche la cucina, soprattutto quella tradizionale, e la musica hanno un posto di rilievo nei suoi romanzi.

Luca Crovi sarà intervistato dallo scrittore maremmano Carlo Legaluppi e dalla direttrice della biblioteca comunale Roberta Pieraccioli. L’evento è organizzato in collaborazione con Libreria Matozzi.

Luca Crovi

Nato a Milano, figlio dello scrittore Raffaele Crovi, Luca ha iniziato a scrivere da bambino. Laureato in Filosofia con specializzazione in Storia antica, dopo un passato come critico rock, conduttore radiofonico, redattore per diverse testate giornalistiche e per la Sergio Bonelli editore, una delle maggiori case editrici di fumetto in Italia, Luca Crovi si misura con la scrittura del romanzo giallo. La sua monografia sul thriller italiano “Tutti i colori del giallo”, pubblicata nel 2002, ha prestato il titolo alla trasmissione radiofonica condotta fino al 2011 dallo stesso Crovi su Rai Radio e insignita nel 2005 del Premio Flaiano. Ha debuttato come autore con un racconto dal titolo “Bietole al forno” contenuto nell’antologia Misteri (1992, Camunia), e nella sua successiva produzione editoriale ha approfondito lo studio della narrativa poliziesca in Italia, con saggi e contributi che ne hanno indagato le origini e lo sviluppo.

L’evento è a ingresso libero.

Informazioni: e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr..it, tel. 0566906290.