“Massae Tenebris”, torna la festa in stile gotico in paese: il programma

Massa Marittima (Grosseto). A Massa Marittima torna l’evento gothic -steampunk- vittoriano “Massae Tenebris“, sabato 30 settembre, a partire dalle 16, all’ex convento delle Clarisse. Ingresso libero.

È raccomandata la partecipazione in costume perché come ogni anno saranno allestiti diversi set fotografici con la possibilità di farsi scattare foto ricordo dai fotografi professionisti che interverranno all’evento. Quest’anno sarà possibile entrare in contatto con nuovi personaggi e con il magico mondo di Harry Potter. Inoltre, alle 21.30, saranno premiati i costumi più belli con l’assegnazione di tre distinti riconoscimenti: miglior cosplay ghotic, steampunk e vittorian.

Gli ospiti

La festa sarà allietata da diverse performance con la speciale partecipazione del mago Scorpion e di Lady Cristal. Il mago riserverà un primo momento ai più piccoli, nel pomeriggio, con la mini-scuola di magia e subito dopo darà vita ad un emozionante show. Seguirà il ballo gotico, a cura di Antonella Pepe di Danzart e delle allieve della scuola. Sono inoltre previsti ben due spettacoli di fuoco: uno al calar del sole e l’altro dopo cena, alle 21. Terminata la premiazione, la festa chiuderà con la musica dal vivo della band Alt Idol italiana “Erisu”, un giovane gruppo musicale tutto al femminile, composto da quattro cantanti di diversa nazionalità che si sono affacciate da poco sulla scena internazionale imponendosi per la loro originalità, bravura ed energia.

Come tutti gli anni sarà attivo anche un punto ristoro dove poter bere e mangiare. Inoltre, ci saranno delle bancarelle a tema e l’esposizione di minerali del Gruppo mineralogico massetano. L’iniziativa è organizzata dal Comitato festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e di Avis comunale.

“Non solo l’estate è sinonimo di divertimento, ma anche l’autunno è un periodo particolarmente vivo e ricco di iniziative a Massa Marittima – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –, con eventi praticamente ogni fine settimana, grazie alle associazioni locali che sono molto attive. Manifestazioni come ‘Massae Tenebris’ sono interessanti perché rivolgono l’attenzione al mondo dei cosplayer, che risulta essere un segmento turistico in crescita, con visitatori che si spostano volentieri, percorrendo anche diversi chilometri per partecipare ai vari eventi organizzati in Italia e all’estero.”

Informazioni: cell. 339.7479392 o 339.8905012, e-mail massaediebus@gmail.com