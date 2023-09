“Beppo”: lo speleologo grossetano Roberto Tronconi presenta il suo film

Mercoledì 27 settembre, nell’aula magna del Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di Bologna, si terrà un evento straordinario dedicato a Giuseppe “Beppo” Occhialini, celebre astrofisico italiano e appassionato speleologo.

L’occasione, organizzata da Society nell’ambito della Notte europea del ricercatore e promossa dall’Unione Europea, rappresenta un momento unico per celebrare la figura di uno dei padri dell’astrofisica italiana.

La serata prenderà il via con una breve introduzione da parte del presidente della Società speleologica italiana, Sergio Orsini, per poi proseguire con la proiezione del film “Beppo”, diretto da Roberto Tronconi, regista e speleologo.

Il film

Attraverso le immagini e le testimonianze di coloro che hanno conosciuto Occhialini personalmente, il film racconta la vita straordinaria dello scienziato, dalle sue importanti scoperte nel campo dell’astrofisica alle avventure nel mondo delle esplorazioni speleologiche.

Dopo la proiezione, avrà luogo una tavola rotonda in cui interverranno il regista Roberto Tronconi e il vice presidente della Fondazione Occhialini, Filippo Martelli.

Sarà l’occasione per approfondire ulteriormente la figura di Beppo Occhialini e per condividere riflessioni sulla sua eredità scientifica e esplorativa.

L’evento, che si svolgerà in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Firenze, rappresenta un momento di incontro e confronto tra esperti del settore e appassionati di scienza e speleologia.

La partecipazione è su prenotazione e per prenotarsi è possibile visitare il seguente link: https://l.infn.it/beppo-ndr2023.

La serata “Beppo” si propone di ricordare e valorizzare la figura di un grande uomo che ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza in Italia, offrendo un’opportunità unica di conoscere da vicino la sua straordinaria carriera e il suo amore per le esplorazioni sotterranee.

Per informazioni: https://www.nottedeiricercatori-society.eu/eventi/beppo-padre-dellastrofisica-italiana; https://l.infn.it/beppo-ndr2023