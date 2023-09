50 anni della Casa del Popolo, proseguono i festeggiamenti: il programma

Gavorrano (Grosseto). Proseguono in questo fine settimana i festeggiamenti per i 50 anni della Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano.

Domani, venerdì 22 settembre, alle 16, “Sportivamente”, con le esibizioni delle Asd Basket Le Rocce e Tennis Bagno. Alle 18 dibattito dal titolo “Per una nuova stagione di diritti ed equità sociale”. Coordina Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano; interverranno Simone Ferretti, presidente regionale dell’Arci, Carlo Testini, dell’Arci nazionale, Monica Pagni, segretaria della Cgil di Grosseto, don Enzo Capitani, direttore di Caritas Grosseto.

Sempre alle 18 animazione per bambini con Monica Gemignani.

Alle 21 si passa al teatro canzone portato in scena da Cosimo Postiglione, Mirio Tozzini, Luca Pierini e Paolo Mari, in “Fare finta di essere Gaber” (nella foto).

In chiusura, per “Filmallundici”, è in programma alle 23 “Figli” di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, scritto dal compianto Mattia Torre.

Durante la serata sarà in funzione un bar e paninoteca birreria. Ingresso gratuito.