Festa per i 50 anni della Casa del popolo: teatro, incontri e sport

Gavorrano (Grosseto). Proseguono anche domani, domenica 17 settembre, i festeggiamenti per i 50 anni della Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano.

Il programma

Si inizia alle 16.30 con “Facciamo la nostra parte”, laboratori per bambini a cura di Arcinprogress e Officina Hermes.

Alle 17.30 esibizione dell’associazione sportiva Nippon Budo e, sempre alla stessa ora, presentazione della mostra “Cent’anni di militanza. Per un archivio della memoria del Pci in Maremma”, mostra on line realizzata da Isgrec, associazione culturale La Quercia e Archivio delle tradizioni popolari della Maremma.

Alle 21 la compagnia ConfineZero propone lo spettacolo “Nuvole” (nella foto) di Aristofane, per la regia di Guido Targetti, con Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi.

Ingresso gratuito. Durante la serata è aperto un punto ristoro, birreria e paninoteca.