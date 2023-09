“Barbera & Champagne”: spettacolo dell’Officina del Malcontento al castello

Montemassi (Grosseto).Giovedì 14 settembre, alle 21, all’interno della meravigliosa cornice del castello di Montemassi, si terrà l’ultimo evento in programma nel cartellone estivo organizzato dall’Arci di Montemassi.

Tutti gli eventi della stagione hanno registrato il tutto esaurito e, quindi, quale miglior conclusione se non all’interno di un luogo che riesce ad essere suggestivo anche di sera?

Lo spettacolo

Il gruppo che si esibirà è l’Officina del Malcontento con lo spettacolo “Barbera & Champagne”, un concerto che, come il titolo vuole suggerire, esprime le due anime del gruppo: quella popolare (musica della tradizione regionale italiana, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sicilia alla Sardegna) e quella autoriale e cantautoriale (canzoni d’autore italiane e internazionali e alcuni originali di Carla Baldini e Dino Simone). Da “Sur le ciel de Paris” di Edith Piaf a “La folla”, cavallo di battaglia di Milva, da “Barbera & Champagne” di Giorgio Gaber a “Solo me ne vo per la città” di Natalino Otto, dalla pizzica salentina “Kalinifta” all’inno all’amore “No potho reposare”, reso celebre da Maria Carta e Andrea Parodi, per finire con i brani originali di Carla Baldini e Dino Simone, come “Flagellanti” e “Samba du scojonamentu”.

Il repertorio è interpretato dalle voci di Carla Baldini e Dino Simone in sei lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e grecanico.

Il gruppo

Il gruppo è nato nella primavera del 2019 come laboratorio musical- teatrale per la messa in scena dello spettacolo di teatro-canzone “Dentro le Case”, ispirato al romanzo di Sacha Naspini “Le case del malcontento”. Dopo varie rappresentazioni in arene estive e teatri, l’Officina del Malcontento si esibisce ora anche in versione solo musicale con Carla Baldini alla voce, Dino Simone alla fisarmonica e alla voce, Angelo Fucci alla chitarra e Guglielmo Eboli alle percussioni.

Il costo del biglietto è 10 euro.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: quindi è necessario telefonare nelle ore serali al numero 371.6925467 oppure inviare un messaggio whatsapp o sms.