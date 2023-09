“Panta Rei”: medicina e letteratura nel nuovo appuntamento di “Anima & corpo”

Massa Marittima (Grosseto). Dopo la pausa estiva, riprende il ciclo di conferenze emozionali “Anima & Corpo” per il benessere psicofisico, promosse dagli studi medici Serafini di Follonica.

Il format, che ha già toccato molti comuni della Maremma, consiste in una sorta di viaggio tra la scienza, la mitologia e la letteratura con lo scopo di far conoscere in modo avvincente ed interessante molti aspetti della medicina utili alla salvaguardia della nostra salute.

Si riparte, quindi, venerdì 8 settembre dalla sala Auser di Massa Marittima dove, alle 21.00, andrà in scena “Panta Rei – Tutto scorre”. Si parlerà di nefrologia e di urologia, ma anche di letteratura e di mitologia.

Sul palco saliranno la dottoressa Lorena Traversari, specialista in nefrologia, ed il professor Fabio Maria Mattei, specialista in urologia, che introdurranno il pubblico da un punto di vista medico in questi specifici argomenti. Con loro ci sarà Giacomo Moscato, docente di letteratura e storia, attore, regista, scrittore, direttore artistico e presidente del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, che, attraverso la tecnica teatrale dello storytelling, racconterà come gli stessi argomenti si ritrovino in letteratura ed in mitologia dimostrando in modo emozionale che “tutto scorre” ovvero, come dicevano gli antichi greci, “panta rei”.

Moderatrice della serata sarà Claudia Dondoli, coordinatrice del progetto Centro Studi del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto. L’evento è organizzato dall’associazione Auser di Massa Marittima ed è ad ingresso gratuito.