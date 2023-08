Storia e degustazioni: in paese si celebra la “Giornata degli Etruschi”

Scarlino (Grosseto). A Scarlino si celebra la “Giornata degli Etruschi”.

Venerdì primo settembre i musei di Scarlino, diretti da Lorenzo Marasco, con la compartecipazione del Consiglio regionale toscano, a partire dalle 16.30, presentano una serie di eventi nel borgo storico scarlinese dedicati agli Etruschi a tavola, per scoprire il loro rapporto con il vino e con il cibo. Partendo dai ritrovamenti archeologici del territorio scarlinese, come il corredo per banchetto dalla necropoli di Poggio Tondo, il programma offre uno scorcio suggestivo sul valore della tavola nella vita quotidiana degli Etruschi di Scarlino, accompagnando alle presentazioni dei ricercatori il contatto diretto con gli antichi sapori.

Il programma

Si inizia alle 16.30 al Centro documentazione “Riccardo Francovich” (in via della Rocca 2, centro urbano capoluogo) con il laboratorio didattico “Facciamo gli Etruschi”, che per tutto il pomeriggio accompagnerà i bambini a scoprire la vita e i luoghi della Scarlino etrusca.

Alle 17, nella sala consiliare (in piazza Garibaldi) ci saranno Carolina Megale (del Museo etrusco Populonia – Fondazione Aglaia) e Giuditta Pesenti (del Centro documentazione etrusco di Rocca di Frassinello) approfondiranno il tema, mentre Giorgio Franchetti dalle 18 presenterà il suo libro “A tavola con gli Etruschi”. La presentazione sarà accompagnata dalla performance dal vivo del gruppo dei musici antichi “Phonomachoi – Musica e danza dall’antichità” e dall’intervento del viticoltore Francesco Mondini sulla vinificazione in anfore sotterrate e sulla riproduzione del vino antico.

Dalle 19 inizierà l’esperienza diretta del “gusto”, con la possibilità di accostare l’assaggio di pietanze “all’etrusca” elaborate dall’abile archeocuoca Cristina Conte e del vino “etrusco” di Francesco Mondini, alla degustazione di prodotti locali curata dall’associazione Strada del vino e dei sapori Monteregio e da Slow Food Condotta Monteregio.

Al termine della serata sarà possibile proseguire la visita all’area archeologica della Rocca di Scarlino e ai reperti etruschi dei musei di Scarlino, in collaborazione con i membri dell’associazione archeologica Odysseus – sezione di Scarlino.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail musei@comune.scarlino.gr.it, tel. 0566.38023 oppure cell. 346.3672147.