“BiblioEstate” e “S.O.S compiti”: tornano le iniziative dedicate ai bambini

Massa Marittima (Grosseto). Dal 1° settembre riprendono gli appuntamenti pomeridiani di “BiblioEstate“, per i bambini dai 4 agli 8 anni, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima e prosegue il progetto “S.O.S compiti”, tutti i martedì del mese di settembre, dalle 17 alle 19, per aiutare i bambini dai 6 ai 10 anni a fare i compiti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Sia “BiblioEstate” che “S.O.S compiti” sono attività gratuite che vengono messe a disposizione dalla biblioteca comunale su prenotazione.

Il concorso

La biblioteca comunale “Gaetano Badii” comunica inoltre che fino al 15 settembre gli alunni delle future classi IV e V dell’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” possono venire in biblioteca per scegliere la cinquina di libri della XXX edizione del concorso letterario di narrativa per bambini denominato “Scelto da noi“: nello spazio 0-13 della biblioteca troveranno la valigia con tutti i testi candidati al concorso. A fine estate le maestre e le bibliotecarie prenderanno visione dei libri più votati dai bambini e dalle bambine.

Il programma degli incontri

Gli incontri di “BiblioEstate” del mese di settembre sono tre: il 1° settembre, alle 17, “Non ci resta che ridere!” per bambini dai 4 agli 8 anni con il tacchino Tontolino, lo scoiattolo prepotente e la scimmia Gastone.

Venerdì 8 settembre, alle 17, “A pesca di libri! Dove? Ma in biblioteca!”: per bambini dai 4 agli 8 anni una scatola piena di libri con bellissime storie, tutte da leggere.

Venerdì 15 settembre, alle 17, “Un segnalibro per amico”, per bambini dai 6 ai 10 anni, un laboratorio per realizzare un segnalibro.

L’orario della biblioteca

Dal 1° settembre entra inoltre in vigore l’orario invernale: la biblioteca sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 19. Il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13.

L’orario dello spazio 0-13: martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 19; lunedì, giovedì e sabato rimane chiuso.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906290, e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.

Foto: Michele Guerrini