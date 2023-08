Festival delle viole: un convegno su un antico strumento dimenticato

Gerfalco (Grosseto). Prosegue il programma della tredicesima edizione del Festival delle viole di Gerfalco, borgo nel comune di Montieri, che dal 20 agosto al 2 settembre, con la direzione artistica di Alessandro Pierini, propone concerti ed eventi in uno dei luoghi più suggestivi del Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Si tratta del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco musicisti e affermati concertisti di valore internazionale.

La conferenza

Martedì 29 agosto, alle 18, nel centro visite del Parco, in via Arduini Barlettai di Gerfalco, si svolgerà la conferenza “La viola bastarda in Italia, 1584 – 1626“. Questo incontro, a cura di Paolo Biordi, docente dei corsi di viola da gamba e di Mimmo Peruffo, fondatore di Aquila Corde Armoniche e studioso di storia e tecnologie delle corde di budello, verterà sulla viola bastarda come strumento, sul tipo di corde utilizzate e sul suo repertorio.

Tra la fine del Cinquecento e il primo Seicento il termine “alla bastarda” è generalmente riferito a una particolare tecnica di diminuire composizioni vocali con passaggi rapidi e virtuosistici dalla grande estensione. La viola bastarda, termine usato per la prima volta da Girolamo Dalla Casa in un trattato del 1584, conclude la sua storia in Italia nel 1626 con Vincenzo Bonizzi, ultimo compositore a comporre per bastarda.

Ingresso libero.

Il Festival delle viole è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della fondazione Kurt Redell e con il supporto tecnico di Music Pool.

Programma e prenotazioni online: www.eventimusicpool.it.