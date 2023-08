Continua il Festival delle viole: un weekend dedicato alla musica barocca

Gerfalco (Grosseto). Prosegue il programma della tredicesima edizione del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba con due concerti: sabato 26 nella chiesa di San Biagio, a Gerfalco, e domenica 27 agosto nella pieve di Montieri. Ingresso libero.

Concerti dedicati alla musica barocca, ma anche un corso di viola da gamba e una conferenza in uno dei luoghi più suggestivi del Parco nazionale delle Colline Metallifere, in provincia di Grosseto. È questa la XIII edizione del Festival delle viole di Gerfalco, con la direzione artistica di Alessandro Pierini, che, dopo il concerto inaugurale del 20 agosto, propone i suoi eventi fino al 2 settembre a Gerfalco, piccolissimo borgo di 121 abitanti, porta della Riserva naturale delle Cornate e Fosini, e a Montieri.

Il festival

Si tratta del primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo. Un evento che ogni anno riunisce a Gerfalco musicisti e affermati concertisti di valore internazionale, vere e proprie celebrità nel loro campo, quali il violinista Davide Monti, il violinista Vittorio Ghielmi del Mozarteum di Salisburgo, Paolo Biordi, docente di viola da gamba al Conservatorio di Firenze, Alberto Rasi, già professore di viola da gamba al Conservatorio di Verona, Rosita Ippolito, docente di viola da gamba al Conservatorio di Vuce, Teodoro Baù, anche lui docente di viola da gamba, Francesco Tomei, primo contrabbasso della Camerata strumentale Città di Prato, e Maria Christina Cleary, irlandese arpista di fama mondiale.

Il programma dei concerti

Il cartellone dei concerti, tutti ad ingresso libero con inizio alle 19, prevede sabato 26 agosto, nella chiesa di San Biagio a Gerfalco, il concerto di musica barocca “Sotto il silentio della notte oscura”, eseguito dal quartetto “La Consorteria delle tenebre”: un gruppo composto da Teodoro Baù, viola da gamba e soprano, Rosita Ippolito, viola da gamba e tenore, Marco Casonato e Noelia Reverte Reche, viola da gamba bassa.

Il programma è tratto dal manoscritto Luigi Rossi, che contiene musica partenopea della prima metà del Seicento per strumento a tastiera, a cui si aggiungono brani di autori spagnoli. Tra questi Scipione Stella (1558 – 1622), Giovanni De Maque (1548 – 1614), Hector della Marra (1570 – 1634), Carlo Gesualdo (1566 – 1613), Giovanni Maria Sabini (1588 – 1649), Ippolito Tartagliano (1539 – 1582), Giovanni Maria Trabaci (1575 – 1647), Francesco Lambardo (1587 – 1642), Tomas Luis De

Victoria (1548 – 1611) e infine Juan Cabanilles (1644 – 1712). Un’annotazione in calce al manoscritto – “canzonas for viols”, canzoni da suonarsi con le viole – è stato lo spunto al quale l’ensemble si è ispirato per riproporre questa musica affascinante e senza tempo.

Domenica 27 agosto il festival di sposta a Montieri, nella pieve dei Santi Paolo e Michele, con il concerto “Le Labyrinthe”. Francesco Tomei e Paolo Biordi, alla viola da gamba, e Dimitri Betti, al clavicembalo, eseguono un repertorio che si divide tra i due musicisti più rappresentativi della scuola violistica francese, entrambi attivi alla corte di Luigi XIV: Marin Marais (1656 – 1728) e Antoine Forqueray (1672 – 1745). La Suite d’un goût étranger di Marin Marais, per viola da gamba e basso continuo, è qualcosa di unico fra tutte le sue opere.

I prossimi appuntamenti

Il programma del festival prosegue martedì 29 agosto alle 18 nel centro visite a Gerfalco, con la conferenza “La viola bastarda in Italia, 1584 – 1626”, relatori Paolo Biordi e Mimmo Peruffo.

Dal 27 agosto al 2 settembre sono attivi i corsi di viola da gamba, relatore sempre Paolo Biordi. Per iscrizioni, contatta la segreteria, con Roberta Castelli, o l’indirizzo e-mail festivaldelleviole@gmail.com.

Infine, sempre nella chiesa di San Biagio a Gerfalco, gli ultimi due concerti del primo e 2 settembre, rispettivamente con European Viol Consort Mozarteum di Salisburgo “Fantazia. L’arte del consort di viole” e con l’Accademia strumentale italiana.

Il Festival delle viole di Gerfalco è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della fondazione Kurt Redell e con il supporto tecnico di Music Pool.

Programma e prenotazioni online: www.eventimusicpool.it.