Torna “Comici in piazza”: Sergio Sgrilli, Leonardo Fiaschi, Paolo Migone e Dado protagonisti

Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo dello scorso anno torna a Massa Marittima l’appuntamento con l’evento “Comici in piazza“: domenica 27 agosto, alle 21, in piazza Garibaldi, una serata all’insegna del divertimento con Sergio Sgrilli, Leonardo Fiaschi, Paolo Migone e Dado, il tutto accompagnato dalla musica di Raffaele Pallozzi trio.

Un poker di comici di rilievo nazionale che intratterranno gli ospiti a suon di battute e di gag.

Lo spettacolo

L’evento, organizzato dalla Pro loco di Massa Marittima con il patrocinio del Comune, è a ingresso libero. A partire dalle 19, sarà aperto il punto ristoro allestito in piazza Garibaldi per cenare tutti insieme e prendere posto in attesa dello spettacolo che avrà inizio alle ore 21.

“Il successo auspicato, ma assolutamente inaspettato dello scorso anno – commenta Iacopo Galdi, presidente della Pro loco di Massa Marittima – ci ha spinti a ripetere questo evento che sarebbe bello trasformare in un appuntamento fisso. Sergio Sgrilli, direttore artistico della serata nonché protagonista del palco insieme agli altri comici, farà da padrone di casa, essendo molto legato alla Città del Balestro. Il comico toscano ha infatti fortemente creduto in questo progetto ed è un grande amico della Pro loco, lo consideriamo ormai un massetano d’adozione. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci sostengono e che credono in noi, e l’amministrazione comunale per il fondamentale supporto logistico, un grande ringraziamento va anche a tutti i soci, volontari e non, della Pro loco, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile.”

I comici

Questa seconda edizione di “Comici in piazza” vedrà tra i protagonisti, insieme a Sergio Sgrilli, Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista, noto al grande pubblico a partire dalla trasmissione radiofonica “La carica dei 101” su Radio 101. Molte le sue partecipazioni, tra le quali “Italia’s got Talent”, “Colorado” e “Tale e Quale show”. Dal 2020 collabora con Striscia la Notizia, note le sue imitazioni di Amadeus, Morgan, Massimiliano Allegri, Pirlo inedito barzellettiere e Jovanotti.

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, attore comico, famoso per la sua satira politica su “Servizio pubblico” (La 7) e per la sua partecipazione al programma televisivo “Zelig”. Quest’anno grande successo al Teatro Golden di Roma con lo spettacolo «L’amore è..».

E poi non poteva mancare Paolo Migone, altro grande comico toscano, già protagonista acclamato di “Comici in piazza”, lo scorso anno, con il suo famosissimo personaggio dal tipico occhio nero e dalla visione pessimistica della vita, che racconta con ironia tagliente la vita di coppia, le ingiustizie della società e la frenetica vita della metropoli milanese.