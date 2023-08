“Giorni felici”: Roberto Abbiati in scena con “Circo Kafka” alla miniera di Ravi-Marchi

Gavorrano (Grosseto). Prosegue il programma della rassegna “Giorni felici“: dopo il doveroso omaggio a Giorgio Albertazzi nel giorno del suo centenario, il festival ideato da Eugenio Allegri si sposta alla miniera di Ravi-Marchi, mercoledì 23 agosto, alle 21:30, con Roberto Abbiati in “Circo Kafka” per la regia del Premio Ubu Claudio Morganti (produzione Teatro Metastasio di Prato).

Lo spettacolo

Lo spettacolo si ispira e affronta “Il processo“, l’incompiuto romanzo postumo di Franz Kafka, ambientandolo in un surrogato di circo: è il dramma di K, o forse la commedia di K, che una mattina si sveglia e trova inspiegabilmente vicino al suo letto due poliziotti vestiti di tutto punto. Kafka immaginò questa situazione negli anni Venti e oggi potremmo anche riderne pensandoci, ma se ci pensiamo un po’ meglio oggi è come allora e non c’è proprio niente da ridere: puoi bussare alla porta del tuo giudice insistentemente, ti può capitare che la giustizia ti riceva, ma non ti informi di nulla. Nulla, e tu aspetti in silenzio impotente. E tutto diventa circo di marionette, di trapezisti e animali impagliati. E nel circo accoltellano K, che per l’occasione si è messo i guanti bianchi. Nel circo degli animali impagliati la giustizia si diverte.

In scena troviamo Roberto Abbiati, attore e artista tra i più interessanti e singolari di questi tempi, qui accompagnato da Johannes Schlosser, rumorista, musicista, illuminotecnico, per uno spettacolo fatto di suoni, musica, arte di recupero, una profondità ironica e leggera al tempo stesso (ingresso: 10 euro; prevendite disponibili su https://marte.18tickets.it/).

Roberto Abbiati, attore, autore, scenografo, illustratore, fonda con Bano Ferrari e Carlo Pastori il teatro d’Artificio, e gira l’Europa con la sua tenda rappresentando “Il viaggio di Girafe” e “Una tazza di mare in tempesta” (tratto da “Moby Dick”). Lavora nel cinema con Carlo Mazzacurati e illustra per Adelphi “Un tentativo di balena”. Con “Pasticceri”, insieme a Leonardo Capuano, ottiene un grande successo di pubblico e critica.

“Giorni felici”

“Giorni felici” prosegue fino al 23 settembre con spettacoli di Laura Curino, Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, Frosini-Timpano e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro, i giovanissimi talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri. Prossimo appuntamento: 31 agosto (ore 21.30) al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica con “Artemisia, Caterina, Ipazia… e le altre” (spettacolo presentato nell’ambito della rassegna “Riprendiamoci la scena – Teatro e musica in giro per la Toscana” promossa da Cesvot), scritto e interpretato da Laura Curino, con l’ideazione e la regia di Consuelo Barilari.

“Giorni felici” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Follonica, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, il patrocinio del Comune di Roccastrada e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Biglietti

Informazioni e prevendite: https://marte.18tickets.it

Ufficio turistico Iat di Follonica: via Roma 49 – Tel. 0566 52012

Foto: Lucia Baldini