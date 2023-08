Dilettando con Avis fa tappa a Scarlino: le esibizioni in programma

Scarlino (Grosseto). Mercoledì 16 agosto sarà una giornata particolare per Scarlino.

Per la prima volta la popolare trasmissione “Dilettando con Avis”, condotta da Carlo Sestini, vedrà come palcoscenico piazza del Mercato, nel centro urbano capoluogo.

«Stavolta abbiamo preferito, in sinergia con l’amministrazione comunale – spiega il presidente dell’Avis comunale di Gavorrano-Scarlino, Alessandro Ciacci –, organizzare la serata in paese. Un luogo fortemente suggestivo anche per il panorama, una posizione strategica e siamo convinti apprezzata dagli spettatori. La sezione sarà presente in piazza con un gazebo per promuovere l’attività di Avis e fornire tutte le informazioni per diventare donatori di sangue e plasma. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale, che ha dato un contributo fondamentale affinché questa serata potesse concretizzarsi».

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare e a diventare donatori di Avis. «La donazione di sangue e plasma – spiega il sindaco Francesca Travison – è un atto di amore nei confronti del prossimo ed è importantissima per la salute di molte persone: questa serata improntata sul divertimento è l’occasione perfetta per diffondere i valori dell’associazione».

«Come al solito abbiamo dato spazio a tante belle realtà locali – commenta Carlo Sestini, curatore e presentatore della rassegna – e non solo, tra cantanti, ballerini, danzatori, pole dancer e soprattutto tanta simpatia grazie alla presenza di Paco Perillo, delle vallette Francesca Magdalena Giorgi e Vanessa Guadagno e dell’ospite, il comico Arcangelo Pastore».

Le esibizioni

Tra le esibizioni si annoverano quelle dei cantanti Discordya, Alanis Boscagli, Laura Ligas, Giulia Bianchi, Bianca Boldrini e Francesco Luzzi, le esibizioni di ballo di Paola Paroli e Milo Cavaciocchi, Santiago e Alisea Cavaciocchi, gruppo di hip hop e latino composto da Ginevra, Carolina, Giada, Emma, Lisa, Giulia e Fabio ed infine il ballerino Emanuele Ferrone.

Appuntamento dunque per mercoledì 16 agosto in piazza del Mercato a Scarlino con le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv, per una serata di puro divertimento con “Dilettando con Avis”.

La puntata in tv

La trasmissione andrà in onda su Toscana Tv martedì 22 agosto alle 21.30 e mercoledì 23 agosto alle 23.55, su Siena Tv sabato 26 agosto alle 21 e domenica 27 agosto alle 14.