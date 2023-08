“DALLA luce all’ombra”: un concerto in ricordo del grande cantautore

Montemassi (Grosseto). Sabato 19 agosto, a Montemassi, nel comune di Roccastrada, alle 21, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi promosso da dall’Arci di Montemassi, si terrà il concerto “DALLA Luce all’ombra”.

Nella suggestiva e panoramica cornice del castello, recentemente inaugurato, dal quale lo sguardo corre – attraversando le campagne – sino al mare e nella notte l’illuminazione dei borghi crea una magica e sconfinata danza di tremule luci, un tributo a Lucio Dalla, un artista straordinario, del quale sarà percorsa la sua opera attraverso l’ascolto dei brani più belli.

I cantanti

Ad interpretarli, Alessandro Bigozzi (chitarra e voce) e Giorgia Zangrossi (chitarra e voce).

Alessandro, cantautore polistrumentista e producer, ma anche una grande passione per la storia dell’arte, è originario della provincia di Grosseto. Autore di numerosi “singoli” dal 2018, è molto seguito su YouTube e su Spotify. Ha preso parte ad importanti contest per cantautori, come Premio Donida, Area Sanremo e il Tour Music Fest, patrocinato da Mogol. Nel 2021, insieme al altri cantautori maremmani, ha partecipato alla serata in omaggio a Lucio Dalla “E ricomincia il canto”, organizzata da EdicolAcustica.

Giorgia, torinese, cantautrice e musicista, già conosciuta a Montemassi dove si è esibita con grande successo negli anni passati, interpreta brani di cantautori classici e contemporanei italiani e stranieri, ma anche della sua produzione. Porta i suoi concerti in tutta Italia. Nel 2018 ha pubblicato un cd che contiene la sua personale interpretazione di 21 brani di cantautori italiani. E’ molto seguita su Facebook, dove sono pubblicati i suoi video.

A rendere ancora più incantevole la serata, interverranno le ombre del “Cenerario Shadows Ensemble Group”: un gruppo di giovani autodidatti, tutti residenti nel comune di Roccastrada, che, danzando dietro un telo, animeranno alcuni brani.

Biglietti

Posti limitati, prenotazione obbligatoria chiamando il 371.6925467 nelle ore serali o inviando un sms o un messaggio whatsapp. Costo del biglietto: 10 euro.