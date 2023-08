Dilettando con Avis: ecco il vincitore della puntata di Massa Marittima

Massa Marittima (Grosseto). Il cantante Fabio Fiorenzani sbanca Dilettando con Avis a Massa Marittima. E’ lui il vincitore della puntata ospitata nella città del Balestro e che andrà in onda martedì 15 agosto, alle 21.30, su Toscana Tv, e in replica il 16 agosto alle 23.55, e su Siena Tv sabato 19 agosto alle 21 e domenica 20 agosto alle ore 14.

Una piazza Garibaldi attenta e partecipe ha accolto, come accade da 15 anni, la trasmissione più frizzante e fresca dell’estate, di cui quest’anno si celebra il ventennale, grazie alla sezione Avis di Massa Marittima, anch’essa impegnata nelle celebrazioni del suo 75° anniversario.

I premiati

Interpretando in un modo personale “Il pescatore” di De André, Fiorenzani ha strappato per una manciata di voti la prima posizione al duo di sinchro latino, composto da Anita Volpi e Sara Romei, perfette nell’eseguire movimenti di Latin Stye con samba, rumba e cha cha cha. La medaglia di bronzo se l’è aggiudicata un’altra ballerina, la piccola Claudia Nocerino, follonichese di 8 anni che si è cimentata in una performance di Latin Style.

Due i premi Simpatia per i quali, insieme alla Nocerino, si sono schiuse le porte della semifinale del 28 agosto a Castel del Piano. Si tratta della cantante di Prata, Rosy Porcu, e del gruppo musicale de Gli Skapaccioni; la prima si è esibita con la celeberrima “Maledetta primavera”, mentre la formazione composta da Alessandro Bonelli, Valentino Vignoli, Matteo Turacchi, Ranya Stacchini e Arianna Bonelli, ha proposto l’immortale “The house of the rising sun”.

“E’ stata una serata fantastica – ha commentato il presidente di Avis Massa Marittima, Roberto Cecchini –, molto partecipata, che ci ha permesso di puntare l’attenzione sulla donazione di sangue e plasma, tanto che si sono iscritti cinque potenziali donatori. Oltre a Carlo Sestini, voglio ringraziare il Comune, la Società dei Terzieri e la Curia per la preziosa collaborazione”.

Tra il pubblico anche il cantante Erminio Sinni, che il 20 agosto offrirà un concerto gratuito al Teatro delle Rocce di Gavorrano, e Gabriele Sbattella, alias “L’uomo gatto” di Sarabanda, che ha presentato la sua nuovissima hit, “Stare insieme a te”.

“Come sempre Massa Marittima ci regala serate indimenticabili – è il commento di Carlo Sestini -. Come sempre sono grato al mio staff, composto da Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Orsola Vigorito, Marisa Lunghini, Samuele Cottini, Gianni Armonia, Loriano Bartalucci, Mario e Massimo Fontani, Silvia Bertini e dal service di Alberto Guazzi e Gianluca Rallo”.

Le altre esibizioni

Le esibizioni non premiate sono state quelle del duo di karate, Manuel Mangione e Diego Antonio Cozzolino, del duo di modern, Francesca Correani e Carolina Fontana, del cantante LiLTank, del gruppo di hip hop composto da Anna Bertinelli, Gaia Magnani, Lorenzo Benini, Giulia Donati e Gjergi Meghi, e dalla ballerina di musical Maria Rosa Saracco. Appuntamento con Dilettando la sera di Ferragosto su Toscana Tv.