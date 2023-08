L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto gratuito alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è ospite del calendario estivo del Comune di Scarlino: l’appuntamento è sabato 12 agosto alla Rocca pisana (ingresso libero).

Il direttore Giancarlo De Lorenzo e la vocalist Clarissa Vichi condurranno la formazione grossetana in un viaggio tra le note.

Il direttore d’orchestra

Giancarlo De Lorenzo si è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Brescia e in Composizione e Direzione d’orchestra. Dal 1992 è direttore stabile dell’Orchestra “Vox Auræ” di Brescia, dal 2003 al 2011 è stato direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra del Teatro olimpico di Vicenza. Ha collaborato con grandi solisti come Uriol, Persichilli, Mintz, Ughi e Galliano, sempre con ampio consenso di pubblico e critica. Ha diretto orchestre italiane e straniere, come “I pomeriggi musicali” di Milano, l’Orchestra Europa Philarmonie di Magdeburgo, l’Orchestra sinfonica di Kiev, l’Ermitage di San Pietroburgo, la Philarmonisches Kammerorchester Munchen e London Mozart Players. Ha diretto l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza alla Barge Music di New York nel 2005 e nel 2006 nella prestigiosa Carnegie Hall. Nel 2009 e nel 2010 ha diretto l’Orchestra sinfonica abruzzese alla Scala di Milano e al Parco della musica a Roma, per la ricostruzione del Teatro Comunale dell’Aquila. Dal 2012 è direttore principale ospite dell’Orchestra filarmonica italiana e dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dal primo gennaio 2015 è direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra sinfonica di Sanremo.

La cantante

Clarissa Vichi canta soul, funk, blues e gospel in chiave personale, incrociando pop, musical, rock e new jazz. Ha collaborato con musicisti come Popi, Maurizio Fabrizio e Paul Manners in produzioni discografiche, ha aperto concerti di artisti italiani come Lucio Dalla, Alan Sorrenti, Finley e Rosario Giuliani. Ha ottenuto riconoscimenti come cantautrice e interprete all’Accademia di Sanremo, Destinazione Sanremo, Festival della canzone italiana di New York e Bucharest in Music. Dal 2016 è female vocalist dell’Orchestra sinfonica “Rossini”, con la quale si è esibita anche in diretta mondiale nello show musicale “Mondial Ritmica 2017” e dal 2019 dell’Orchestra filarmonica di Mosca e dell’Orchestra sinfonica di Sanremo. In parallelo all’attività di cantante insegna canto come vocal coach. Con il suo trio femminile “Threal” ha partecipato all’edizione 2021 di XFactor Romania, raggiungendo il bootcamp/home visit, e si è esibita con il “Diva’s All Stars Choir” sulla rete romena Antena 1.