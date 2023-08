Verso il Balestro del Girifalco: al via la vendita dei biglietti

Massa Marittima (Grosseto). Si apre a Massa Marittima la settimana del Balestro del Girifalco con numerosi incontri formali e informali in preparazione alla grande sfida in programma lunedì 14 agosto in notturna, alle 21.30, in piazza Garibaldi a Massa Marittima.

I biglietti

La prevendita per i posti numerati delle tribune sarà aperta da venerdì 11 agosto, all’ufficio turistico in piazza Garibaldi, tutti i giorni fino al 13 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il 14 agosto l’ufficio chiuderà alle 18. Per informazioni telefonare allo 0566.906554.

Il “Balestruzzo”

Il primo appuntamento degli eventi che caratterizzano la tre giorni del Balestro è in programma sabato 12 agosto, con il “Balestruzzo”, la gara di tiro con la balestra per i piccoli balestrieri fino a 14 anni: saranno 8 per ogni terziere. I figuranti si ritroveranno alle 20.30 in piazza XXIV Maggio e alle 21 partirà il corteo storico fino a raggiungere il Cassero senese, dove alle 21.15 gareggeranno i piccoli balestrieri.

La festa prosegue domenica 13 agosto, giornata di pre-balestro, con la consueta cerimonia in programma alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, per la presentazione della dedicazione e del Palio, che quest’anno è stato disegnato dall’artista Lapo Simeoni. Alle 18.45, in piazza Garibaldi, si terrà la lettura del bando, l’esibizione della Compagnia degli Sbandieratori e l’estrazione dell’ordine di tiro. Alle 20 ogni terziere organizzerà le cene pre-balestro, riti propiziatori alla vittoria. Lunedì 14 agosto, alle 21, da piazza XXIV Maggio partirà il corteo storico per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 21.30 inizierà la 127° edizione del Balestro del Girifalco.

“Con grande orgoglio presentiamo gli eventi di questa 127^ edizione del Balestro del Girifalco – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima e assessore al Balestro del Girifalco –, che è una manifestazione molto sentita dalla comunità massetana e amata dai turisti, attraverso la quale il Comune e la Società dei Terzieri Massetani mantengono viva e fanno conoscere l’antica arte del tiro con il Balestro, che a Massa Marittima vanta una lunga tradizione, tramandata anche alle nuove generazioni. Quest’anno la dedicazione celebra il 75° anniversario dalla nascita dell’Avis di Massa Marittima, che è una delle sezioni più importanti e attive della Toscana“.

“Il Balestro è una gara avvincente – commenta Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri massetani -. Ogni edizione ha una sua storia, unica e irripetibile. Anche quest’anno è un appuntamento molto sentito e atteso, sono giorni nei quali si riaccende la rivalità fra i Terzieri provocata dall’agonismo. I Terzieri hanno tanti significati legati alla loro vita, sociali, solidaristici, formativi. Ma nel giorno del Balestro prevale su tutto l’agonismo, la voglia di vincere la gara. Anche quest’anno troviamo i Terzieri di Borgo e Cittanova appaiati a quota 44 vittorie; la voglia di raggiungere il primato e conquistare la 45esima vittoria per salire in testa alla classifica della storia della manifestazione è tanta. Il Terziere di Cittavecchia, esaltato dall’ultima vittoria di maggio, sicuramente vorrà bissare il successo, per fare suo tutto il 2023″.