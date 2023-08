“Tavole d’artista”: al via la mostra a Palazzo Del Debbio

Massa Marittima (Grosseto). Al piano terra dello storico Palazzo Del Debbio – più conosciuto come ex Casa del Fascio – a Massa Marittima, venerdì 11 agosto, alle 17.00, sarà inaugurata la mostra “Tavole d’artista”, che resterà aperta fino al 27 agosto con orario dalle 16.30 alle 19.00.

La mostra

Uno spazio rimasto vuoto da tempo mostra le tracce di quel che c’è stato, di chi è passato di lì, di quanto è accaduto tra le sue pareti, e l’intento della mostra è appunto quello che l’arte faccia di nuovo respirare questi locali così spaziosi e anche provocanti dal punto di vista creativo proprio perché vissuti.

Dieci artisti hanno accettato la sfida di ambientare le loro opere o di creare installazioni site specific in questo luogo speciale, dove la luce che illumina le sale è solo quella del sole, dove certi segni rivelano il passaggio trascorso di persone e il tempo che passa.

Uno spazio imperfetto ma ideale, proprio per questo uno spazio ispiratore.

Questa mostra parla della tavola, non per dare ulteriore risonanza alle questioni culinarie, ma per trasformare una presenza così abituale e scontata nella nostra vita in momenti di condivisione, creatività e piacere estetico.

La tavola diventa il modo per provocare nuove sensazioni, idee, emozioni.

Ogni artista inventa ‘una sua’ tavola: così la vediamo collocata in un cantiere, bucata da coltelli, dipinta, allestita per un picnic, interpretata con le immagini, coperta da teli…

In questa mostra la tavola viene infatti interpretata soggettivamente da ogni artista e per chi osserva si trasforma in una sorpresa: una diversa dall’altra, sono tavole che non avremmo mai immaginato.

Gli artisti

I dieci artisti fanno parte dell’associazione culturale Art@ltro, che ha ideato, organizzato e curato la mostra, e sono: Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini, Angela Casagrande, Osvaldo Maffei, Rita Patti, Luca Pratelli, Franziskus Schmid & Stephan Huslik, Giampaolo Territo, Xixi Wang.

La mostra ospita anche una collezione di bottiglie Magnum, di proprietà della Cantina La Cura, che sono state trasformate e rielaborate creativamente da diciotto artisti, secondo il progetto curato da Franco Profili.

L’evento è allestito in uno spazio speciale, riaperto al pubblico per l’occasione, che fino alla fine di agosto diventa luogo di incontro e condivisione, di dibattito e riflessione, un nuovo modo per aprirsi al mondo e alle persone attraverso l’esperienza dell’arte.

Coordinamento: Costanza Soprana

Progetto grafico: Xixi Wang

Gli organizzatori ringraziano il proprietario Enrico Corsi per aver concesso i locali e sostenuto il progetto

Informazioni

Associazione culturale Art@ltro APS | e-mail artaltro@gmail.com | cell. +39.333.9777614