Spettacoli di musica, teatro e giocoleria: torna “Vademecum”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Spettacoli di musica, teatro e giocoleria: sabato 19 e domenica 20 agosto, a Monterotondo Marittimo, torna “Vademecum”, quinto festival delle arti di strada, due giorni per divertirsi e sognare, in un’atmosfera magica, per le vie del centro storico, con tante iniziative che si susseguiranno dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte. Dieci le compagnie coinvolte, per un totale di oltre 40 spettacoli, 60 i banchi dell’artigianato artistico presenti in questa edizione, e poi il cibo, i prodotti tipici del territorio, con i 14 punti ristoro, gestiti dalle associazioni e dalle attività locali.

Quest’anno l’evento diventa “Plastic Free” con un impegno maggiore verso la sostenibilità ambientale per ridurre l’uso della plastica. E gli organizzatori lanciano l’appello: “Porta la tua borraccia”. Nella mappa dell’evento sono segnalate le casette dell’acqua e la fontanella pubblica dell’acqua potabile in cui poter riempire le borracce.

Evento a ingresso libero. Sarà a disposizione dei visitatori anche un bus navetta gratuito con partenza dai parcheggi: dal palazzetto, dal campo sportivo e dall’ex centrale Lagoni.

Per l’occasione il Mubia, Geomuseo delle Biancane, resterà aperto con orario continuato, dalle 10 alle 18.

“Vademecum” è organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo e la collaborazione delle associazioni e delle attività locali.

“Il festival richiama ogni anno a Monterotondo Marittimo tantissimi visitatori – commenta il sindaco Giacomo Termine -, molti giovani e tante famiglie. È un format ormai collaudato, che consente di valorizzare appieno la bellezza del nostro borgo. E in questa edizione il festival lancia anche un messaggio ambientale, facendo un ulteriore salto di qualità, in linea con l’attenzione che da sempre il nostro Comune ha per l’ambiente e per la sensibilizzazione dei cittadini verso le buone pratiche. Dal 2019, infatti, il Comune di Monterotondo Marittimo ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di provvedimenti per la progressiva riduzione della plastica sul territorio comunale.”

Il programma

Il programma completo degli spettacoli.

Sabato 19 agosto, alla chiesa, alle 20.30, Giulivo Clown in “Giulivo Baloon Show”; alle 21.30 “I 4 elementi” presentano “A ruota libera”; alle 22 di nuovo Giulivo Clown in “Giulivo Baloon Show” e alle 22.45 “I 4 elementi” presentano “A ruota libera”.

Al forno: dalle 18 alle 20.30 I Chicchi d’Uva in “Tempore Ludos”; dalle 18 alle 20 e 30 The Circus Gang in “Laboratorio Piccolo Circo”. Alle 21 The Circus Gang in “Trip Kaboon”; alle 21.45 Francesco Pellitteri in “Il Mangiafuoco”. Alle 22.30 The Circus Gang in “Trip Kaboon”; alle 23.15 Francesco Pellitteri in “Il Mangiafuoco”.

Al Poggiarello: alle 21 Andrea Vanni in “Super! Super! Super!”. E alle 21.45 il Teatrino di Puck nella “Grande Varietà”. Alle 22.30 Andrea Vanni in “Super! Super! Super!”. E alle 23.15 il Teatrino di Puck nella “Grande Varietà”.

Ai Ferri: alle 21 e alle 22 doppio spettacolo di Thomas Goodman in “Belle strabelle”.

Spettacoli itineranti per le vie del paese: Zastava orchestra; I chicchi d’uva com la Parata Lollipop – Pinocchio – Cugini Boiler; The Circus Gang con i Trampolieri e le Bestie di Bacco.

Domenica 20 agosto, alla chiesa, alle 20.30, il Teatrino di Puck nella “Grande Varietà”. Alle 21.45 Andrea Vanni in “Super! Super! Super!”. Alle 22 il Teatrino di Puck nella “Grande Varietà” e alle 22.45 Andrea Vanni in “Super! Super! Super!”.

Al forno, dalle 18 alle 20.0 I chicchi d’uva in “Tempore Ludos”; dalle 18 alle 20.30 The circus gang in Llaboratório Piccolo Circo”. Alle 21 The circus gang in “Trip Kaboon”; alle 21.45 Francesco Pellitteri in “Il Mangiafuoco”. Alle 22.30 The circus gang in “Trip Kaboon”; alle 23.15 Francesco Pellitteri in “Il Mangiafuoco”.

Al Poggiarello alle 21 “I 4 elementi in Olè!”, alle 21.15 Giulivo Clown in “Giulivo Baloon Show”; alle 22.30 “I 4 elementi in Olè!”; alle 23.15 Giulivo Clown in “Giulivo Baloon Show.” A

i ferri, alle 21 e alle 22 Thomas Goodman in “Belle Strabelle”.

Spettacoli itineranti per le vie del paese: Zastava Orchestra; I chicchi d’uva com la Parata Lollipop – Pinocchio – Cugini Boiler; The Circus Gang con i Trampolieri e le Bestie di Bacco.