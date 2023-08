Spettacolo e solidarietà: Dilettando con Avis fa tappa a Massa Marittima

Massa Marittima (Grosseto). Per Massa Marittima è uno degli appuntamenti imprescindibili dell’estate.

Dilettando con Avis, la trasmissione di Toscana Tv e Siena TV più pazza e simpatica dell’anno, celebra il suo terzo appuntamento del tour estivo grazie alla locale sezione Avis, che ha voluto regalare ai suoi concittadini uno degli eventi annuali più amati, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della Società dei Terzieri.

“La trasmissione di Carlo Sestini – spiega il presidente di Avis Massa Marittima, Roberto Cecchini – rappresenta per noi avisini un momento popolare e al contempo di promozione del dono del sangue e del plasma. In più consentiamo ai nostri concittadini, e non solo, di esibirsi su un palco prestigioso come il sagrato del duomo, di cui ringrazio la Curia e il Comune per la concessione. Dilettando rientra dunque nella serie di momenti celebrativi organizzati per il nostro settantacinquesimo compleanno, che culmineranno con il Balestro del 14 agosto a noi dedicato.”

“La solidarietà torna come ogni anno nella nostra bella piazza e sul sagrato della cattedrale con una divertente serata di intrattenimento e spettacolo – commenta Irene Marconi, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Massa Marittima -. La sezione Avis di Massa Marittima festeggia un traguardo importante, la donazione di sangue nel nostro territorio è iniziata in miniera, tra i compagni di lavoro. In questi 75 anni la sezione è cresciuta grazie alla disponibilità dei tanti volontari che oggi svolgono una attività preziosa di coinvolgimento, soprattutto nei confronti dei giovanissimi. Questa serata è un modo, brillante e piacevole per rinnovare l’invito alla solidarietà e alla donazione”.

La kermesse, guidata dall’inossidabile Carlo Sestini, insieme a Paco Perillo e alle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo e Debora Capecchi, vedrà sul sagrato del Duomo esibizioni di canto, ballo, danza, karatè e molto altro. Attesa la presenza, in qualità di ospite, di Gabriele Sbattella, alias l’uomo gatto di Sarabanda, che presenterà la sua nuova canzone.

Appuntamento, dunque, lunedì 7 agosto alle 21, in piazza Garibaldi con lo spettacolo e la solidarietà insieme a “Dilettando con Avis”.