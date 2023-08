Premio Jacopo Appiani: alla Rocca pisana lo spettacolo “L’uomo che salvò la Torre di Pisa”

Scarlino (Grosseto). La prima edizione del Premio Jacopo Appiani prosegue nel borgo di Scarlino.

La rassegna, promossa dal Comune di Scarlino, con la direzione di Fondazione Aglaia – Past Experience, e sostenuta dal Consiglio regionale toscano, coinvolge artisti under 35 provenienti da tutta la Toscana che metteranno in scena, dopo lo stage, sabato 5 agosto alla Rocca Pisana (ingresso gratuito, inizio ore 21.30) uno spettacolo.

Ma intanto arriva un primo assaggio di teatro con “L’uomo che salvò la Torre di Pisa” di e con Federico Guerri, in programma venerdì 4 agosto alle 21.30, sempre alla Rocca pisana (ingresso gratuito).

Lo spettacolo

Nel 2014 l’associazione Acquario della Memoria, diretta dal video-maker e documentarista Lorenzo Garzella, ha richiesto al drammaturgo Federico Guerri un racconto sulla liberazione di Pisa. Il lavoro di Acquario spazia dal video-making, ai laboratori didattici, alle installazioni di mostre ed eventi crossmediali per il recupero della memoria dei luoghi e la creazione di eventi di senso sulla storia e le storie del territorio pisano (e oltre). Il racconto proposto da Federico Guerri era la storia di Leon Weckstein. vedetta del 363° reggimento di stanza a Boccadarno, che, il 22 luglio 1944 ebbe la possibilità, pronunciando sei parole, di bombardare la Torre di Pisa per liberare la città dai nazisti.

Quella di Weckstein è una storia sulla paura, la bellezza, la pazienza. Mentre Federico scriveva il suo testo – che si sarebbe trasformato in un’appassionante narrazione –, Garzella e i suoi riuscivano a rintracciare l’ormai novantenne reduce in California e ad intervistarlo sui suoi ricordi di gioventù. “Hurry up and wait – L’uomo che salvò la Torre di Pisa” è l’incredibile storia di un sergente americano ventitreenne che, per otto ore, ebbe in mano il destino del campanile più famoso del mondo.