“Castello d’Autore”: il maremmano Lucio Corsi in concerto alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Si accendono le luci del castello di Scarlino per il ritorno di uno dei maremmani più attesi dell’estate. Giovedì 3 agosto, infatti, sarà la musica di Lucio Corsi ad animare l’estate scarlinese, a partire dalle 21.30, per il secondo spettacolo della rassegna musicale “Castello d’Autore“, organizzata dall’associazione M.Arte per conto del Comune di Scarlino.

Il concerto

Dopo essersi esibito al Firenze Rocks il 17 giugno scorso, aprendo la serata degli Who, il cantautore di Vetulonia torna in concerto in Maremma. Uno dei principali artisti della scena contemporanea, che porterà un mix di rock, glam e psichedelia, esibendosi live con il suo ultimo album “La gente che sogna”, uscito lo scorso 21 aprile.

Lucio Corsi si è affermato sulla scena cantautoriale per il suo stile originale, che mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali che lo rendono un autore e musicista dalla cifra unica e una poetica altamente riconoscibile nel panorama nazionale. Apprezzato dal grande pubblico dopo l’esordio nel 2015 con il disco “Altalena Boy / Vetulonia Dakar” e nel 2017 di “Bestiario musicale”, è nel 2020 con “Cosa faremo da grandi?”, prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music, che il cantautore viene consacrato tra le più interessanti personalità musicali della sua generazione e pioniere del genere ‘cantautorato glam’.

Lucio Corsi

Classe 1993, Lucio Corsi è originario di Vetulonia ed è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro. Lucio si appassiona alla musica sin da bambino, guardando The Blues Brothers, e già dal 2011 compone i suoi primi brani e si esibisce nei locali e nelle piazze della sua città. Le sue influenze iniziali sono quelle dei Genesis e di Peter Gabriel, che lo portano a concepire brani sperimentali e di rock progressivo, ma subito dopo si avvicina anche al cantautorato italiano e ad artisti quali Flavio Giurato e Ivan Graziani, che ispirano gran parte della sua produzione. Nel 2014 pubblica il suo primo Ep “Vetulonia Dakar”, che gli permette nello stesso anno di partecipare al Miami Festival con il brano “Le Api” e di aprire il concerto degli Stadio nella serata finale di Festambiente.

Il suo secondo Ep è “Altalena Boy” (2015), mentre nel 2017 pubblica il secondo album “Bestiario musicale” che si presenta come un concept album a tema favolistico: ognuno degli otto brani è dedicato ad un animale della Maremma. Nel corso dello stesso anno apre i concerti di Brunori Sas e dei Baustelle, coltivando l’amicizia con Francesco Bianconi, insieme al quale viene scelto come testimonial per la campagna di Gucci “Cruise 2018” dal direttore artistico Alessandro Michele. Nel 2020 Lucio Corsi pubblica “Cosa faremo da grandi?” e lo scorso 21 aprile pubblica, sempre per Sugar Music, “La gente che sogna”.

Il prossimo concerto

Il programma di “Castello d’Autore” continua lunedì 7 agosto con l'”Omaggio a Riccardo Marasco”, che chiuderà la programmazione. I biglietti degli eventi si possono acquistare in prevendita sul sito Ticketone.it oppure su Pisana.marte.18tickets.it. Per informazioni è possibile contattare lo Iat di Follonica, allo 0566.52012, oppure lo Iat di Scarlino allo 0566.866288.