“Vissi d’arte, vissi d’amore”: recital lirico nel chiostro di Sant’Agostino

Massa Marittima (Grosseto). “Aspettando Lirica in Piazza”: lunedì 31 luglio, alle 21.30, a Massa Marittima, nel chiostro di Sant’Agostino l’associazione musicale “Accademia Omero Martini”, con il patrocinio del Comune, presenta il recital lirico “Vissi d’arte, vissi d’amore” con Cinzia Monari (soprano) e Paolo Mari (chitarra). Musiche di Verdi, Puccini, Mozart, Bellini e Leoncavallo.

Il recital lirico

Il progetto “Vissi d’arte, vissi d’amore” nasce dall’idea che l’amore fornisce alla musica l’ala con cui volare verso l’infinito per cantare l’amore nelle sue diverse manifestazioni: dal poderoso turbamento degli affetti di Cherubino nelle “Nozze di Figaro”, alla travolgente passionalità di “Traviata” fino all’amore sacro di Maria nell’aria immortale di “Bach Gounod”, passando per le più popolari pagine operistiche, in una rara versione voce-chitarra da gran salone ‘800, al tempo stesso intima e risonante, grazie agli arrangiamenti originali di Paolo Mari e all’eclettica vocalità di Cinzia Monari.

All’interno del chiostro sarà possibile ammirare anche l’installazione “La formica” della Biennale dello Scarto, realizzata dall’artista Rodolfo Lacquaniti.

“I progetti culturali dell’estate massetana si intrecciano aprendo nuove collaborazioni. – commenta Irene Marconi, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Massa Marittima -. Così la mostra d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti diventa un elemento scenografico che valorizza il concerto, mentre la nuova gestione di ‘Lirica in piazza’, Musica insieme e Bucaneve, conoscendo le realtà culturali locali si apre alla collaborazione con gli artisti del posto. Ci auguriamo che questo percorso, iniziato da qualche mese, possa crescere e svilupparsi nei prossimi anni per tutta la durata dell’appalto”.

L’ingresso al recital operistico ha un costo di 10 euro. Informazioni: cell. 338.7424142.