Il Pride Square sbarca in paese: musica, buon cibo, spettacoli e dibattiti

Monterotondo Marittimo (Grosseto). “Come ogni a anno a Monterotondo Marittimo organizziamo il Pride più piccolo d’Italia, con musica, banchetti con cibo e bevande e tavoli per cenare e godersi lo spettacolo”.

A dichiararlo è la presidente del Collettivo libere arti e pensiero di Monterotondo Marittimo, Claudia Chiti.

Il programma

Il Collettivo libere arti e pensiero organizza il Pride in collaborazione con Enjoy Rainbow People Party e Officine Papage, il 3 agosto. Alle 19 lo spettacolo di Officine Papage all’ex Acli, alle 19.30 in piazza Mario Cheli. Ospiti del dibattito saranno: Giacomo Termine (sindaco di Monterotondo Marittimo), Salvatore Bencivenga (presidente del Cantiere Queer Arci Aps di Grosseto), Marco Buzzetti (responsabile di Amedeo Toscana per la provincia di Grosseto), a cui seguirà lo spettacolo di Enjoy Rainbow People Party con la partecipazione di Angelica Yuston e, infine, Jami dj set.

L’ingresso all’evento è gratuito.