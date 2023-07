“Donnacce”: lo spettacolo in scena all’ex convento delle Clarisse

Massa Marittima (Grosseto). “Donnacce: il lato nascosto delle donne e non solo” è il titolo dello spettacolo esilarante della compagnia Le Donnacce, in programma a Massa Marittima, sabato 29 luglio, alle 21.15, all’ex convento delle Clarisse, a chiusura del ciclo di appuntamenti de “I racconti delle Clarisse”, la rassegna di lettura scenica e teatro comico promossa e organizzata dall’associazione Liber Pater con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ingresso libero.

Lo spettacolo

Lo spettacolo mette in scena gli stereotipi femminili più vieti e consunti per stravolgerli e rileggerli in chiave comica: personaggi della storia e delle favole, geishe, mogli e signore di mezza età si avvicendano sul palcoscenico ironizzando sui propri difetti e le proprie virtù. Il titolo, volutamente provocatorio, è stato scelto pensando a come, nella vita di tutti i giorni, le donne, prima o poi, finiscono sempre per essere considerate “donnacce”, intendendo con questo termine non solo le “donne di facili costumi”, ma anche quelle che, in qualche modo, danno scandalo, escono dagli schemi, rifiutano l’omologazione a ruoli precostituiti.

La compagnia Le Donnacce era già stata a Massa Marittima per la rassegna invernale e, considerando il successo riscosso in quell’occasione, l’associazione Liber Pater ha deciso di richiamarla anche per “I racconti delle Clarisse”. Lo spettacolo è scritto da Barbara Civitelli, che sarà sul palco insieme a Carla Vivarelli e Domenico Ceccarelli.

