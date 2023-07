“Lucio²”: in piazza un concerto per rendere omaggio a Lucio Battisti

Scarlino (Grosseto). Sul palco ci saranno 15 interpreti per un omaggio al grande Lucio Battisti.

Domenica 23 luglio, alle 21.30 (ingresso gratuito), in piazza Gramsci a Scarlino Scalo torna la musica: la Dream Solutions presenta “Lucio²” un tributo che ripercorre i brani più amati del celebre cantautore, sia quelli scritti per se stesso che quelli composti per altri interpreti. Parti solistiche e originali arrangiamenti corali si alterneranno e fonderanno senza soluzione di continuità in un susseguirsi di quadri musicali sempre più coinvolgenti ed emozionanti.

Protagonista di “Lucio²” il gruppo vocale “Voci fuori dal coro” di Castiglione della Pescaia, diretto dal soprano Silvia Dolfi. Attivo nella provincia di Grosseto dal 2010, con i suoi spettacoli ideati dalla stessa Dolfi, il gruppo è divenuto negli anni un punto di riferimento dell’intrattenimento estivo di molte città del nostro comprensorio.