Sabato 22 luglio al castello di Scarlino il concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra

Scarlino (Grosseto). Si apre il sipario sul primo dei tre concerti della rassegna “Castello d’autore”, organizzati alla Rocca pisana di Scarlino da M.Arte per conto dell’amministrazione comunale e il contributo di Solmine. Al via, dunque, sabato 22 luglio con lo spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone“, dell’Ensemble Symphony Orchestra.

Lo spettacolo

Inizierà alle 21.30 lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone, che ripercorrerà la sua vita e la sua storia tra musiche indimenticabili e di grande fascino. Ad interpretarle sarà l’Ensemble Symphony Orchestra, composta da nove musicisti diretti da Giacomo Loprieno, che nasce in seno all’Orchestra sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze di alcuni tra i migliori strumentisti italiani. L’Orchestra, che nella sua formazione completa accompagnerà il concerto di Ron l’11 agosto a Orbetello, arriva a Scarlino con una formazione leggermente ridotta e composta da Giacomo Loprieno (pianoforte) Attila Simon e Francesca Sicolo (violino), Elena Tonelli (viola), Laura Gorkoff (violoncello), Riccardo Donati (contrabbasso), Stefano Cresci (tromba), Federico Macagno (clarinetto) e Fabiola Formiga (soprano).

L’Ensemble Symphony Orchestra

L’Ensemble Symphony Orchestra ha collaborato con importanti artisti italiani come Stefano Bollani, Francesco De Gregori, Mario Biondi, Francesco Renga e vanta un repertorio che spazia dalle arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale, proprio come i brani che presenteranno a Scarlino per far rivivere la straordinaria opera del maestro Morricone.

Nel 2011 Ensemble Symphony Orchestra ha inciso al fianco di Mario Biondi il cd “Due” per Tattica, mentre nel 2012 ha registrato il dvd live “Serenata Portofino” con Andrea Bocelli e registrato gli archi del cd “Sulla strada” di Francesco De Gregori. Numerose anche le tournée intraprese: dal 2013, l’orchestra è impegnata con i tour di Pooh “Opera seconda”, Baustelle “Fantasma Tour”, “Riccardo Cocciante canta Cocciante” e Tiromancino “Fino a qui live tour”.

Gli spettacoli “Castello d’autore” proseguiranno giovedì 3 agosto con l’atteso concerto di Lucio Corsi e lunedì 7 agosto con l'”Omaggio a Riccardo Marasco”. I biglietti degli eventi si possono acquistare in prevendita sul sito Ticketone.it oppure su Pisana.marte.18tickets.it. Per informazioni è possibile contattare lo Iat Follonica, allo 0566.52012, oppure allo Iat Scarlino allo 0566.866288.