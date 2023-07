L’Indipendent music fest arriva nella frazione: il programma dei concerti

Scarlino (Grosseto). Un nuovo evento a Scarlino scalo e stavolta si tratta di musica.

Lunedì 17 luglio, alle 21.30, in piazza Gramsci arriva l’Indipendent music fest: l’ingresso è gratuito.

Il programma

Gli ospiti della serata sono due: Meri e i Mokabird (nella foto).

Meri, cantautrice italo-inglese, presentatrice e organizzatrice di eventi, come Jam session e altro, recentemente ha pubblicato un nuovo singolo “Who are you”: l’artista, oltre che presentare la serata, arrangerà cover conosciute in veste pop-folk e presenterà il suo progetto musicale facendo ascoltare tutti i suoi brani.

“Mokabird” è una band maremmana improntata sull’indie-rock, genere musicale che sta spopolando non solo tra i più giovani, musica propria dalle sonorità mistiche; in fase di produzione, entro settembre uscirà il primo album che porterà il nome della band. Per la serata il gruppo alternerà cover dell’indie-rock arrangiate e brani propri in veste inedita, da preview all’imminente uscita dell’album sulle piattaforme di streaming musicale.