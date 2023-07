Biennale dello Scarto: il critico d’arte Maurizio Vanni all’inaugurazione

Massa Marittima (Grosseto). Prevista anche la partecipazione dell’assessore regionale Leonardo Marras e del noto museologo e storico dell’arte Maurizio Vanni all’inaugurazione della Biennale dello Scarto a Massa Marittima, in programma venerdì 14 luglio.

“Dove alcuni vedono solo rifiuti e scarti della società, altri possono intravedere opportunità artistiche, possibilità creative, forme meravigliosamente improbabili per una comunicazione culturale collegata alla poetica dell’economia circolare, dell’oggetto recuperato – afferma Maurizio Vanni, parlando dell’arte sostenibile di Rodolfo Lacquaniti – Nelle composizioni di Lacquaniti, i rifiuti diventano protagonisti assemblati tra di loro secondo uno schema inedito e sempre imprevedibile, che tende ad annullare il loro precedente ruolo e la loro passata funzione. Opere che vivono di due momenti distinti: da una parte c’è l’azione dell’artista che sceglie l’oggetto, lo decontestualizza, lo priva della sua funzione originaria e lo fa diventare cardine di un lavoro creativo; dall’altra, l’approccio concettuale di un oggetto riciclato che viene indagato, condiviso e partecipato a prescindere da ciò che ha rappresentato”.

Il programma

La giornata si svolgerà in due momenti: alle 18, al lago dell’Accesa sarà inaugurata l’opera di Rodolfo Lacquaniti “I due Altanti”. Interverranno Irene Marconi assessore alla cultura del Comune diMassa Marittima; il professor Giovanni Malpelo, della Diocesi di Massa Marittima; Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana; Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Maremma, l’artista Rodolfo Lacquaniti.

Seguirà la performance teatrale di Chiara Migliorini tratta da “L’Isola dentro l’Isola” di Josephine Johnson e l’aperitivo a cura di Melosgrano Tuscan street food.

La seconda tappa della giornata inizia alle 21, con l’inaugurazione delle opere nel centro storico: Il Cristo, I Mutanti, Il fiore della vita, Il viaggio di Sancho Panza, La formica. E poi l’incontro nella sala conferenze del Palazzo dell’Abbondanza nel corso della quale il museologo e critico d’arte Maurizio Vanni terrà l’intervento dal titolo “Arte sostenibile. La creatività funzionale di Rodolfo Lacquaniti”. Interverranno inoltre Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima; Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana; Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Maremma; l’artista Rodolfo Lacquaniti.

Seguirà la performance teatrale di Chiara Migliorini “Io sono Maria Teresa di Calcutta ma sono anche…”, testo di Rodolfo Lacquaniti.

Sarà presente il gruppo dei musici della compagnia dei Terzieri di Massa Marittima. E a seguire, al chiostro di Sant’Agostino, concerto del maestro Samuele Luti e brindisi finale a cura di Melograno cooperativa.

Maurizio Vanni, museologo, critico e storico dell’arte, specialista in Sostenibilità, Valorizzazione e Gestione museale ed in Marketing non convenzionale per la cultura, attualmente lavora per il Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara (Sostenibilità, Valorizzazione e Gestione dei beni culturali e dei musei). E’docente di Museologia all’Università di Pisa, docente di Marketing non convenzionale alla Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata nel Master “Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media”, docente di Governance e gestione culturale al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca nel Master MaDAMM. È coordinatore dell’Osservatorio della Pontificia Accademia mariana internazionale (Città del Vaticano). È componente della giuria internazionale di Florence Biennale 2023. Fa parte del consiglio direttivo dell’associazione Greenaccord onlus.

Nel 2011 ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per la mostra “Carte rivelatrici. I tesori nascosti della Collezione Peggy Guggenheim”.

Ha al suo attivo oltre 600 pubblicazioni e ha curato più di 700 eventi, tra mostre e progetti legati alla museologia del presente, alla gestione museale e al marketing non convenzionale, in oltre sessanta musei di trenta Paesi del mondo.