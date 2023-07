“Oasis Photocontest Roero”: fotografo maremmano premiato al concorso internazionale

Ci sono anche dei fotografi di Grosseto tra gli autori premiati alla 15ª edizione del premio internazionale di fotografia naturalistica “Oasis Photocontest Roero“.

Un evento mondiale che ha coinvolto fotografi amatori e professionisti di 60 nazioni di tutto il mondo per nominare le “100 più belle foto di natura dell’ultimo anno”.

Sono stati annunciati i vincitori della 15ª edizione del premio internazionale di fotografia naturalistica “Oasis Photocontest Roero”, con oltre 25.000 immagini in gara e 60 nazioni partecipanti.

A decretare le cento immagini più belle dell’ultimo anno è stata una giuria composta da alcuni tra i grandi maestri internazionali della fotografia: Riccardo Busi (Italia), Sali Khalifa Bin Thalith (Emirati Arabi Uniti), Michael Yamashita (USA), Guo Jing (Cina), Jaime Culebras (Spagna), Tim Flach (Gran Bretagna) e Ami Vitale (Usa).

La giuria ha nominato 10 foto vincitrici per ciascuna delle dieci sezioni in concorso: “Mammiferi”, “Uccelli”, “Altri animali”, “Paesaggio”, “Mondo vegetale”, “Mondo sommerso”, “Storyboard”, “Arte e Natura”, “Fotogiornalismo ambientale”, “Gente e popoli”, assegnando un montepremi complessivo di 50.000 euro.

Teatro della cerimonia di premiazione la città di Bra (Cuneo), sulle colline del Roero, patrimonio dell’umanità Unesco.

Chi è il fotografo di Grosseto premiato

Fabio Sartori di Massa Marittima, ha ottenuto la Menzione d’onore nella sezione “Altri animali”.

“Un giorno, mentre mi aggiravo in un campo per fotografare i ‘soffioni’, una folata di vento fece volare via i semi dell’infiorescenza ed a uno di essi vidi appesa una piccolissima formica – spiega Sartori -. Ovviamente non feci in tempo a riprenderla. Ma quell’immagine mi è rimasta così impressa che ho voluto provare a replicarla. Dopo numerosi tentativi, cercando il modo migliore per ottenere l’effetto ‘Mary Poppins’, finalmente ho avuto il risultato voluto”.