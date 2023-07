Il Mubia si rifà il look: ecco il nuovo spazio per l’accoglienza

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Lo spazio di accoglienza e punto di informazioni turistiche del Geo Museo Mubia, museo di rilevanza regionale, ha un nuovo e moderno look, caratterizzato da forme e colori accattivanti che richiamano la struttura dell’imponente Geonave, che è possibile scoprire all’interno del museo, con scelte cromatiche che ricordano i tipici minerali di boro e zolfo del Parco delle Biancane.

Il progetto

Il progetto creativo è stato realizzato dalla cooperativa Itinera, attuale soggetto gestore del servizio accoglienza museale e turistico del Mubia, in un rapporto di coprogettazione con l’amministrazione comunale.

All’esterno, adiacente all’ingresso del museo, è stata montata una grande bacheca che avrà una funzione di comunicazione turistica. In questo spazio tutte le strutture della filiera turistica del territorio avranno la possibilità di utilizzarla per promuovere iniziative ed eventi di valorizzazione del comune e dei territori vicini.

Il progetto complessivo ha previsto inoltre un restyling del book shop museale con la produzione di una linea di gadget dedicati e a tema. Molto originale è la linea dedicata a Dante Alighieri, che ha tratto ispirazione da questi luoghi per ambientare la cantica dell’Inferno. Ci sono libri tematici per bambini, bussole per orientarsi durante le passeggiate e bag di stoffa.

Il commento del sindaco

“Esprimo soddisfazione per questo nuovo intervento che va a migliorare ulteriormente il servizio di accoglienza del nostro museo – afferma il sindaco Giacomo Termine –. Il Comune continua ad investire anno dopo anno sull’implementazione e sull’aggiornamento dei contenuti e sui servizi di accoglienza, nella consapevolezza della centralità che riveste questa strutturale museale nell’offerta turistica complessiva del territorio. Il Mubia è un museo moderno, divertente e interattivo, progettato per incuriosire e rendere più comprensibile ciò che avviene nel sottosuolo. Un’attrattiva interessante per i turisti di tutte le età che visitano il Parco delle Biancane”.