“Il treno ha fischiato… e altre canzoni”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Grosseto. Domenica 9 luglio, alle 21.30, al castello di Scarlino (Rocca pisana), andrà in scena lo spettacolo “Il treno ha fischiato… e altre canzoni“, spettacolo di teatro-canzone dal genio di Luigi Pirandello e Franco Battiato, a cura di Fabio Cicaloni, con le musiche suonate dal vivo da Carlo Reccia (violino), Claudio Buselli (chitarra) e Marco De Carolis (basso).

Lo spettacolo

Questo spettacolo nasce dall’idea di rintracciare un fil rouge fra le canzoni di Franco Battiato e gli interrogativi esistenziali di Luigi Pirandello, autori legati non solo dalla sicilianità, bensì da un approccio simile, e per certi versi analogo, con la vita e l’Assoluto. Sarebbe del tutto inutile stabilire connessioni reali e documentate fra questi due geni del ‘900, ma la loro arte, che ha culla nella cultura mediterranea e per entrambi, in un momento della loro vita, ha trovato radici anche nella tradizione germanica, è una continua rappresentazione dell’io alla ricerca di sé e di un senso più alto.

Lo spettacolo sarà il secondo appuntamento della seconda edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato, presidente del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto. L’ingresso sarà gratuito.