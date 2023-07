Le miniere rivivono nei musei del Parco delle Colline Metallifere: gli orari

Colline Metallifere (Grosseto). Nel territorio del Parco nazionale delle Colline Metallifere si possono visitare quattro musei che rappresentano la memoria storica del passato minerario di questo territorio.

I musei

A Gavorrano, presso la Porta del Parco, sin località i Bagnetti, ci sono il Museo minerario in galleria e il GeoMet (Museo della Geodiversità e delle Miniere), che intende raccontare ai visitatori, tramite video, pannelli informativi, reperti e minerali, gli aspetti geologici che caratterizzano questa parte di Maremma.

A pochi chilometri si trova l’area mineraria Ravi Marchi, un sito di archeologia industriale all’aperto dove è possibile visitare gli impianti di superficie per il trattamento della pirite, dismessi nel 1965 e oggi restaurati e ripristinati. Per visitare il Museo in Miniera e il GeoMet tutti i giorni, escluso il lunedì, sono in programma due visite guidate alle 10 e alle 16 ed è preferibile la prenotazione, obbligatoria per le visite in lingua. Per Ravi Marchi la prenotazione è sempre obbligatoria. Il costo del biglietto del Museo minerario in galleria è di 7 euro, 5 ridotto, per Ravi Marchi 7 euro intero e 5 ridotto. Per visitare sia il GeoMet che il Museo minerario in galleria, 10 euro e 7 euro ridotto. I numeri da contattare sono 0566.844247, 0566.843402, e-mail info@parcocollinemetallifere.it, sito web www.parcocollinemetallifere.it.

A Massa Marittima si può visitare il museo Subterraneo (ingresso da via Corridoni), aperto di recente, che riunisce il Museo della miniera, che si snoda per circa 700 metri in alcune gallerie, e il Museo di arte e storia delle miniere, dedicato all’esposizione di strumenti, cartografia e minerali, molti dei quali donati dagli stessi minatori e cittadini che li avevano utilizzati o raccolti. Il museo, dal primo luglio al 31 agosto, è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18; il costo del biglietto è 8 euro intero e 6 ridotto. Informazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.