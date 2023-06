“Presenze”: le sculture di Estelle Casali in mostra alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato primo luglio, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano 7 a Massa Marittima, si terrà l’inaugurazione della mostra “Presenze”, di Estelle Casali, a cura di Gian Paolo Bonesini e Carla Moscatelli.

La mostra

Estelle Casali è una giovane scultrice che lavora come se avesse l’anima nelle mani. La sua profonda conoscenza della tecnica e la sua spiccata sensibilità la spingono a trovare forme sempre nuove e particolari.

L’artista non lavora in fusione, ma confrontandosi direttamente con la materia, guidata dall’istinto e dalla sua sensibilità, con ritmi compositivi di grande espressività. Le sue sculture sono ciò che meglio la rappresenta.

L’anima è imprigionata dentro la materia e i segni che contraddistinguono le opere sono tracce che trattengono tutta la sua energia e la sua forza vitale; queste tracce regalano vibrazioni ottiche grazie alla luce che le accarezza. Le opere su carta, complementari alla scultura, presentano una grafica veloce e istintiva dove i segni verticali sono carichi di materia nera, frammentata da piccole griglie del medesimo colore o con supporti cromatici blu. In qualche modo, con tecniche diverse, ogni opera rende viva la presenza di qualcosa che dal profondo emerge e si fa materia.

Estelle Casali si è laureata in design d’interni in Francia, successivamente si è specializzata in scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

La mostra sarà visitabile fino al 20 luglio, tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.30, ad ingresso gratuito.