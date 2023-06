Un anno fa moriva Piero Minzon: una mostra in memoria dell’artista

Massa Marittima. Sabato 1° luglio, alle 18.00, nella sala maggiore della Misericordia, in piazza Cavour, a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra personale di Piero Minzon.

La mostra

La mostra è stata voluta dalla moglie Gina per ricordare l’artista ad un anno dalla scomparsa avvenuta il 19 marzo a Massa Marittima. La mostra è stata organizzata dal Terziere di Borgo, di cui Minzon era socio e sostenitore, per il Terziere gialloblu aveva dipinto numerosi cornioli in occasione di gare interne come “La coppa del priore”, trasformandoli in vere opere d’arte.

Nella mostra saranno esposte numerosissime opere del pittore che ripercorreranno la sua vita artistica dagli anni di Parigi fino all’approdo a Massa Marittima nel 1970, dove stabilì la sua definitiva residenza. Il movimento artistico di riferimento è quello degli impressionisti, le sue tele sono ricche di colori che suscitano forti emozioni. Numerosi i temi prediletti, dal naturalistico al ritratto. Nella sua lunga attività ha fatto numerosissime mostre nelle città più importanti, come Parigi, Milano, Ferrara, ed ha avuto numerosi riconoscimenti tra cui un primo premio a voto di pubblico.

Oltre alla produzione pittorica, si è dedicato anche alla scultura e alle incisioni. La mostra è senza dubbio una occasione di grande interesse per rivedere il percorso che Minzon ha fatto in oltre 60 anni di intensa attività.

Gli orari

La mostra resterà aperta fino al 7 luglio, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00.