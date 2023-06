Torna “Castello d’Autore”: tre eventi musicali alla Rocca pisana. Il programma

Scarlino (Grosseto). Tre giorni di buona musica in uno degli scenari più belli della Maremma: “Castello d’Autore“, organizzato da M.Arte per conto del Comune di Scarlino, porterà sul palco tre eventi, tutti con inizio alle 21.30, tra fine luglio e inizio agosto. Si comincia sabato 22 luglio con lo spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone”, dell’Ensemble Symphony Orchestra, per poi passare a giovedì 3 agosto con il concerto di Lucio Corsi e, lunedì 7 agosto, con l'”Omaggio a Riccardo Marasco”.

“Come ogni anno si conferma l’appuntamento con ‘Castello d’autore’ – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo, Silvia Travison – e come ogni anno si conferma l’elevata qualità degli eventi in programma. Come ente mettiamo a disposizione una location senza eguali, la Rocca pisana, e l’organizzazione con le sue proposte la rende ancora più unica con eventi di spessore, capaci di attrarre un pubblico diversificato per ogni serata. Dal ricordo di Ennio Morricone suonato da un’orchestra, a Lucio Corsi, uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, concludendo con un bellissimo tributo a Riccardo Marasco, profondo conoscitore della tradizione popolare toscana e raffinato musicista cui Scarlino è legata per la sua presenza negli anni ad alcune manifestazioni e a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente. Saranno tre serate da non perdere, invitiamo tutti a partecipare”.

Il programma

Sabato 22 luglio | Omaggio a Ennio Morricone

L’Ensemble Symphony Orchestra, composta da nove musicisti diretti da Giacomo Loprieno, nasce in seno all’Orchestra sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze di alcuni tra i migliori strumentisti italiani. L’orchestra ha collaborato con importanti artisti italiani come Stefano Bollani, Francesco De Gregori, Mario Biondi, Francesco Renga e altri. Il repertorio dell’Ensemble Symphony Orchestra spazia dalle arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Giovedì 3 agosto | Lucio Corsi

Dopo essersi esibito al Firenze Rocks il 17 giugno scorso, aprendo la serata degli Who, il cantautore di Vetulonia torna in concerto in Maremma. Lucio Corsi si è affermato sulla scena cantautoriale per il suo stile originale che mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali che lo rendono un autore e musicista dalla cifra unica e una poetica altamente riconoscibile nel panorama nazionale. Apprezzato dal grande pubblico dopo l’esordio nel 2015 con il disco “Altalena boy/Vetulonia Dakar”, e nel 2017 l’uscita di “Bestiario musicale”, è nel 2020 con “Cosa faremo da grandi?” che il cantautore viene consacrato tra le più interessanti personalità musicali della sua generazione e pioniere del genere ‘cantautorato glam’.

Lunedì 7 agosto | Omaggio a Riccardo Marasco

Un omaggio alla grande figura di Riccardo Marasco, “Menestrello di Firenze”, cantante, autore, ricercatore, cultore e storico della canzone popolare toscana e non solo. La sua brillante personalità di esecutore e uomo di spettacolo, ha fatto in modo che fin dagli anni Sessanta la musica popolare e tradizionale toscana si diffondesse capillarmente fra la gente e fra i giovani.

Biglietti

I biglietti per gli eventi si possono acquistare in prevendita sul sito Ticketone.it oppure su Pisana.marte.18tickets.it. Per informazioni è possibile contattare lo Iat Follonica, allo 0566.52012, oppure lo Iat Scarlino, allo 0566.866288.