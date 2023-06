“Mythos – Piante e fiori nei miti antichi”: lo spettacolo in prima assoluta alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Domenica 2 luglio, alle 21.30, presso il castello di Scarlino (la Rocca pisana), andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Mythos – Piante e fiori nei miti antichi“, storytelling mitologico a cura di Giacomo Moscato, con le musiche suonate dal vivo dal chitarrista Paolo Mari.

Lo spettacolo

Non c’è pianta o fiore, tra quelli originari dell’area mediterranea, che non abbia un’origine mitologica; fiori come i narcisi, le rose, gli anemoni, ad esempio, o alberi come l’ulivo, il mandorlo o il cipresso trovano proprio nei miti antichi la spiegazione della loro nascita, della loro diffusione e finanche dei loro stessi nomi. Lo spettacolo ricostruisce una parte di questo immenso giacimento culturale, rendendolo divertente, emozionante e pienamente fruibile anche ai non esperti di botanica. Ad affiancare la recitazione di Giacomo Moscato (attore e storyteller) ci saranno le musiche per chitarra, liuto, bouzouki e charango di Paolo Mari (musicista).

Lo spettacolo segnerà l’apertura della seconda edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino” promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato, presidente del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

L’ingresso sarà gratuito.