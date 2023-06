“Letteratura & Teatro”: torna la rassegna alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Al via la seconda edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al castello di Scarlino“, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato, presidente del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

Il programma

La kermesse si articolerà in cinque serate durante tutto il mese di luglio. Si parte domenica 2 luglio con lo spettacolo “Mythos – Piante e fiori nei miti antichi”, che vedrà sul palco della Rocca pisana Giacomo Moscato e Paolo Mari.

Domenica 9 luglio sarà la volta di “Il treno ha fischiato…e altre canzoni”, dal genio di Luigi Pirandello e Franco Battiato, con Fabio Cicaloni, Carlo Recchia, Claudio Buselli e Marco De Carolis.

Domenica 16 luglio seguirà “Ulisse coperto di sale”, uno spettacolo di teatro canzone ispirato dalla musica di Lucio Dalla e dall’Odissea di Omero con Cosimo Postiglione, Paolo Mari e David Domilici.

Venerdì 21 luglio andrà in scena “Le fiabe italiane”, rivisitazione musicale giocosa de “Le fiabe italiane di Italo Calvino” con Emanuele Bocci, Irene Paoletti e Paolo Torregiani.

Serata conclusiva, domenica 30 luglio, con “Giacomo Leopardi – Infinita bellezza”, interpreti Giacomo Moscato e Francesco Iannitti Piromallo.

“L’idea di dare vita alla rassegna ‘Letteratura & teatro al castello di Scarlino’ – dichiara Michele Bianchi, assessore alla cultura del Comune di Scarlino – è nata lo scorso anno quando, con Giacomo Moscato e Claudia Dondoli, abbiamo lavorato ad un calendario estivo eterogeneo di eventi volto alla promozione della lettura e alla spettacolarizzazione della stessa ed indirizzato sia agli adulti che ai più piccoli. È stato un primo tentativo, un punto di partenza da cui creare un progetto più ampio, ambizioso e soprattutto originale. Scarlino ha ottenuto dal Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, anche per gli anni 2022 e 2023, la qualifica di ‘Città che legge’, prestigioso riconoscimento che questo assessorato intende conseguire anche per in futuro. Da qui la volontà di creare una rassegna diversa dagli schemi tradizionali e che con una formula originale intercetti tutte le fasce di età e soprattutto un pubblico eterogeneo, un modello nuovo da poter continuare a proporre e calendarizzare anche nelle estati che verranno”.

Ogni spettacolo sarà ad ingresso gratuito ed avrà inizio alle ore 21.30.