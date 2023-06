Da Mannarino a Umberto Tozzi passando per La Luna: i concerti al Teatro delle Rocce

Gavorrano (Grosseto). Il Teatro delle Rocce di Gavorrano è pronto per accogliere anche questa estate grandi spettacoli ideati ed organizzati da Leg – Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco minerario.

A partire dall’inizio di agosto Gavorrano ospiterà alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico, che si esibiranno sul palco nella splendida cornice del Teatro delle Rocce: si inaugura la sera del 4 agosto con “Dalla, la storia”, uno show che percorre 50 anni della carriera del cantautore bolognese attraverso la riproposizione dei suoi più grandi successi; il 5 agosto sarà protagonista La Luna in una notte dedicata alle sue sonorità elettro-pop, ad aprire la serata saranno i Minerva 40, terzi classificati ad Emergenza Festival 2023; l’8 agosto tappa del “Corde Tour 2023” di Mannarino, che come sempre emozionerà il pubblico con la sua musica e il suo senso magico della vita, il 10 agosto il gran finale con Umberto Tozzi e il suo Gloria Forever Tour, un grande concerto dell’artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

Il sindaco Stefania Ulivieri dichiara ‘Anche quest’anno si accende il palcoscenico suggestivo e unico del Teatro delle Rocce con l’edizione 2023 del festival. Il Teatro delle Rocce è sicuramente il fiore all’occhiello del nostro territorio, che riesce ogni anno ad affascinare gli ospiti e rendere emozioni uniche. L’edizione 2023, grazie alla professionalità e all’esperienza della Leg, ci darà nuove emozioni e serate di grande valore artistico. Un’emozione particolare quest’anno vista la presenza sul palco in una delle serate di una nostra concittadina: La Luna. L’amministrazione comunale invita residenti e turisti ad assistere agli eventi in programma. Un ringraziamento agli sponsor privati ed alla presidenza della Regione Toscana che, sostenendo ogni edizione del festival, ci permettano di offrire un cartellone degno del bellezza del Teatro che lo ospita.’

Elisabetta De Luca, Tania Ferri e Sandro Giacomelli, soci fondatori della Leg – Live Emotion Group, raccontano “Siamo contenti di collaborare con il Comune di Gavorrano anche per gli eventi 2023 al Teatro delle Rocce, un luogo incantevole in una città accogliente. Ci siamo trovati bene sin da subito con il nuovo sindaco Stefania Ulivieri, che ringraziamo per la fiducia e la collaborazione. Quello che abbiamo proposto artisticamente ha seguito come nelle passate edizioni, l’intento di arricchimento culturale del luogo e l’offerta turistica. Dalle sonorità e dalle parole di Mannarino alle hit di Umberto Tozzi, dalle emozioni per la serata dedicata al genio di un artista senza confini, il grande Lucio Dalla, alla proposta elettro pop di La Luna, siamo certi che il Teatro delle Rocce brillerà anche questa estate tra i festival più importanti della penisola”

Le associazioni che collaborano

Vab, Croce Rossa, Pro Loco, Avis, Auser.

Ci saranno 2 bus/Navette gratuiti, dalla biglietteria al Parco, per lo spostamento delle persone con problemi di deambulazione.

Circuito prevendite: Ticketone

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

Infoline: 392.4308616

Ufficio turistico Gavorrano: tel. 0566.844247

Ufficio cultura Comune di Gavorrano: tel. 0566.843214

Radio Mediapartner: Radio Stop

Informazioni

teatrodellerocce@comune.gavorrano.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

www.teatrodellerocce.it

Il calendario

4 agosto: “Dalla, la storia”;

5 agosto La Luna – Open act Minerva 40;

8 agosto Mannarino;

10 agosto Umberto Tozzi.