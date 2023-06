“Barbera & Champagne”: l’Officina del Malcontento in concerto

Montemassi (Grosseto). Venerdì 30 giugno, alle 21, l’incantevole piazza Sant’Andrea, a Montemassi, nel comune di Roccastrada, ospiterà il primo evento della stagione.

Il concerto

L’Officina del Malcontento presenterà “Barbera & Champagne”, un concerto che, come il titolo vuole suggerire, esprime le due anime del gruppo: quella popolare (musica della tradizione regionale italiana, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sicilia alla Sardegna) e quella autoriale e cantautoriale (canzoni d’autore italiane e internazionali e alcuni originali di Carla Baldini e Dino Simone). Da “Sur le ciel de Paris” di Edith Piaf a “La folla”, cavallo di battaglia di Milva, da “Barbera & Champagne” di Giorgio Gaber a “Solo me ne vo per la città” di Natalino Otto, dalla pizzica salentina “Kalinifta” all’inno all’amore “No potho reposare”, reso celebre da Maria Carta e Andrea Parodi, per finire con i brani originali di Carla Baldini e Dino Simone, come “Flagellanti” e “Samba du scojonamentu”.

Il repertorio è interpretato dalle voci di Carla Baldini e Dino Simone in sei lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e grecanico.

Il gruppo è nato nella primavera del 2019 come laboratorio musical- teatrale per la messa in scena dello spettacolo di teatro-canzone “Dentro le Case”, ispirato al romanzo di Sacha Naspini “Le Case del ,alcontento”. Dopo varie rappresentazioni in arene estive e teatri, l’Officina del Malcontento si esibisce ora anche in versione solo musicale, con Carla Baldini alla voce, Dino Simone a fisarmonica e voce, Angelo Fucci, alla chitarra, e Guglielmo Eboli, alle percussioni.

Il biglietto costa 10 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, quindi telefonare nelle ore serali al numero 371.6925467 oppure inviare un whatsapp o un sms.