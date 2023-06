“La festa del solstizio”: al via gli eventi estivi al lago dell’Accesa

Grosseto. Un cartellone ricco di eventi, quello sul lago dell’Accesa per l’estate del 2023, organizzato dalla cooperativa Melograno con il suo MeloSgrano Tuscan Street Food, che ogni giorno della stagione sarà presente sul lago dell’Accesa con panini realizzati esclusivamente con prodotti a km.0, taglieri realizzati con prodotti del territorio, vini di aziende selezionate. Cartellone costruito grazie alla collaborazione e al supporto del Comune di Massa Marittima, delle associazioni, e degli operatori del territorio.

Il lago dell’Accesa, come vuole la leggenda, porta dentro di sé la voce del passato, l’eco di una storia lontana. Ispirandosi e seguendo gli ideali e le proposte della Carta dell’Accesa. Questo progetto si pone come obiettivo massimo la partecipazione diretta e il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del proprio patrimonio sociale, artistico, naturalistico e storico.

Sulle sponde del lago prenderà vita un racconto che parte e si delinea dagli Etruschi fino all’epoca moderna. Repubbliche, imperi, regni, ducati e signorie si sono contese un territorio ricco e dall’inestimabile valore; ma non solo, come lo stesso lago ci insegna, prima ancora ci sono i racconti di chi ha vissuto quei luoghi, ci sono ancora storie mai raccontate; tutte tracce secolari che hanno lasciato un’impronta e un segno sul territorio, che, come un vento, sussurra sulla superficie dell’acqua.

Il lago dell’Accesa per la sua predisposizione e il suo valore naturalistico offre già un meraviglioso palcoscenico naturale ed è all’interno di questo palcoscenico che prenderanno vita alcuni degli eventi organizzati: gioco di ruolo, spettacoli teatrali, letture sceniche, concerti, eventi e laboratori formativi dedicati ai bambini, rievocazioni storiche della tradizione, osservazione delle stelle, visite guidate e percorsi alla ricerca della biodiversità del lago dell’Accesa e molto altro ancora.

Il programma

Il primo evento inaugurale della stagione si terrà sabato 24 giugno con “La festa del solstizio“: dalle 17 caccia al tesoro della biodiversità con Giacomo Radi e laboratorio formativo per bambini con Zora Keller, in collaborazione con la cooperativa sociale Arcobaleno, capofila del progetto “Il cielo è di tutti”, progetto selezionato da “Con i bambini” (www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Mappatura della comunità educante. Degustazione di vini dell’azienda vitivinicola La Cura e concerto della Jug Band dalle Colline Metallifere. Evento gratuito.

Il 26 luglio – la notte di Sant’Anna – vedrà la rievocazione della leggenda della formazione del lago dell’Accesa e delle voci che popolano il lago al calare della notte di Sant’Anna.

Letture sceniche a cura dell’associazione Liber Pater e accompagnamento musicale di Paolo Mari. Evento gratuito.

Il 12 agosto “di stelle…. Accesa!”, concerto sotto le stelle con il pianoforte di Nico Pistolesi e osservazione astronomica con il telescopio dell’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima.

Tanti altri eventi, anche nelle aziende ricettive, che ospiteranno spettacoli teatrali, concerti, eventi… per un’estate all’insegna della tutela e della riscoperta del territorio e di tutte le ricchezze che conserva in sé. Gli operatori del territorio saranno coinvolti attivamente per proteggere e valorizzare la terra nella quale sorgono e che offre possibilità incredibili di crescita sostenibile e consapevole.

Questo cartellone è stato realizzato grazie al supporto e alla partecipazione in svariati modi di: