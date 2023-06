“Oggi parliamo di pace”: l’Anpi organizza un incontro con il giornalista Matteo Pucciarelli

Roccastrada (Grosseto). E’ da poco uscito un libro di Matteo Pucciarelli (giornalista di Repubblica, oltre che collaboratore con altre testate di caratura nazionale) dall’interessante titolo “Guerra alla guerra“: un libro-reportage per raccontare le storie ed i protagonisti di un pensiero critico, alto e silenziato, di cui ci sarebbe bisogno oggi più che mai.

“Sono ormai trascorsi 16 mesi dal conflitto in Ucraina causato dall’invasione di quello Stato da parte della Russia di Putin, provocando distruzione e morte fra militari e civili – si legge in una nota dell’Anpi di Roccastrada -. Il dibattito pubblico italiano in questo lasso di tempo è stato avvelenato: la necessità ed opportunità di armare la resistenza ucraina lo ha monopolizzato ed il confronto si è polarizzato sul dilemma se fosse giusto e risolutivo inviare armi al popolo ucraino oppure no. Accusando i contrari alle armi di essere filo-Putiniani e non, invece, promotori e sostenitori di altri canali e strumenti di ricomposizione del conflitto e del dialogo. In mezzo a questo scontro strumentale hanno stentato ad emergere le idee, l’etica ed il rigore del pacifismo. Le ragioni della pace e del disarmo e le proposte pratiche fatte negli anni, ignorate e confinate nel campo dell’utopia in tempo di quiete, vengono trattate con sufficienza, se non dileggio, in tempo di guerra”.

“Chi sono i pacifisti in Italia? Come hanno realizzato le proprie idee nel corso degli anni? In quali parti del mondo, con quali esperienze e lezioni apprese? Quali sono le contraddizioni con le quali il pacifismo deve fare i conti? Quanto costa la guerra e chi paga il conto? E quindi, a chi interessa soffiare sul vento della guerra? Di tutto questo ne parliamo con l’autore, intervistato da Lucia Ferrari, giornalista con lunga esperienza anche in Rai, e da Enrico Pizzi, direttore di TV9 – termina il comunicato -. L’appuntamento per parlare finalmente di pace è per venerdì 23 giugno alle 17.30 nella saletta Auser di Ribolla (in via Liguria), organizzato dalla sezione dell’Anpi di Roccastrada con la collaborazione dello Spi-Cgil di Roccastrada e dell’Auser di Ribolla, con il patrocinio dell’amministrazione comunale”.