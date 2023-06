Un’estate tutta da vivere in paese: ecco il programma delle iniziative

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Tanti gli eventi in programma, da giugno a settembre, a Monterotondo Marittimo, grazie alle rassegne divenute ormai dei classici, che si rinnovano anche quest’anno, a partire da “Vademecum, dammi la mano“, l’attesissimo festival delle arti di strada, in programma il 19 e 20 agosto, e poi il festival delle Colline geotermiche, rassegna di teatro e danza che prevede diversi appuntamenti, da fine giugno al mese di luglio; il festival Nuove Figure ad agosto e il festival “A tutto vapore“, che quest’anno porterà a Monterotondo Marittimo un concerto da non perdere venerdì 7 luglio, alle 21.30, in piazza Cheli, con Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio. Il cartellone estivo sarà arricchito inoltre da altre serate speciali di musica, tra le quali il Gray Cat Festival, l’11 agosto al Teatro del Ciliegio, e il concerto dell’orchestra sinfonica Città di Grosseto il 17 agosto.

“Monterotondo Marittimo, come ogni estate, si trasforma anche quest’anno in un palcoscenico a cielo aperto – commenta il sindaco Giacomo Termine – per regalare emozioni e divertimento a residenti e turisti, con eventi di musica, teatro, danza e intrattenimento. È un cartellone che offre iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Ringrazio le associazioni del territorio che sono una presenza fondamentale per organizzare e mettere in piedi un cartellone così complesso.”

Il programma

Ma ecco il programma dei prossimi appuntamenti.

Dal 23 al 25 giugno, alla pista ai Castagni la sagra del tortello, a cura della pro loco.

Sabato 24 e domenica 25 giugno, primo trofeo Monterotondo Marittimo campionato regionale di Mtb, a cura di asd “Scuola Mtb cinghiali Gavorrano”.

Venerdì 30 giugno, alle 21.30, nell’ambito del Festival delle Colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza “Rebecca. Uno spettacolo al buio”, al teatro del Ciliegio. Alle 22.30, al teatro del Ciliegio, “Dal racconto scritto al teatro”.

Da giugno fino al 17 settembre, nella sala espositiva di via Gori, ciclo di mostre di arti visive e scultura con il progetto “Borderless – senza confini” a cura di Clap – Collettivo libere arti e pensiero.

Sabato 1° luglio, al teatro del Ciliegio, prosegue il festival delle Colline geotermiche con un laboratorio di scrittura poetica a cura di Elisa Biagini, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Alle 19 reading poetico al Parco Rocca degli Alberti “Elisa Biagini: la luce scivolata via dagli occhi.”. Alle 21.30 in piazza Casalini la prima nazionale di “La vita che verrà” a cura di Officine Papage.

Martedì 4 luglio, in piazza Casalini, alle 21.30, cinema all’aperto

Giovedì 6 luglio, alle 18, al Teatro del Ciliegio, nell’ambito del festival delle Colline geotermiche la prima nazionale dello spettacolo “Am I Evil? Yes I am”.

Dal 7 al 9 luglio torna il festival “A tutto vapore”: venerdì 7 luglio, alle 21.30, in piazza Cheli, concerto “Bobo Rondelli & Le chitarre da Ripostiglio – Forse che sì forse che no”. Sabato 8 luglio, alle 21.30, nell’area spettacoli del Parco delle Biancane serata di tributo ai Queen con Great Queen Rats. Domenica 9 luglio, alle 21.30, nell’area spettacoli del Museo Mubia, appuntamento con Tartana in tour: dj Luca Guerrieri; dj Mazzoni; dj Barta; vocalist Lorenzo della Volpe; percussione elettroniche Baz.

Sabato 15 luglio, dalle 13, in piazza Cheli, si terrà “Eretico Festival”, a cura di Clap, Collettivo libere arti e pensiero.

Martedì 18 luglio, alle 21.30, in piazza Cheli, cinema all’aperto.

Mercoledì 19 luglio, alle 21, in largo Caduti Campo ai Bizzi, nell’ambito del festival Nuove Figure, teatro di figura di strada e per ragazzi: la storia di Prezzemolina con la compagnia Pupi di Stac.

Giovedì 20 luglio, alle 17.30, ai vecchi lavatoi di piazza Cheli, nell’ambito del festival delle Colline geotermiche, “Dittico dei rifiuti, atto II°-In campo Santo”. E alle 21.30, al Parco delle Biancane, “Odisèa” a cura della compagnia teatro delle Albe.

Nei giorni 21, 22, 23,27,28,29 e 30 luglio, alla pista ai Castagni la “Sagra del maiale e della pecora”, stand gastronomici con degustazione di tutte le migliori specialità di pecora e maiale, serate di ballo e intrattenimento a cura di Usd Monterotondo.

Mercoledì 26 luglio, alle 21, in largo Caduti Campo ai Bizzi, nell’ambito del festival Nuove Figure, si terrà lo spettacolo “In Fabula” a cura della Compagnia di teatro Dodici Lune.

Mercoledì 2 agosto, alle 21, a Largo Caduti Campo ai Bizzi, nell’ambito del festival Nuove Figure, “Pulcinella e il Castello misterioso” a cura della Compagnia degli Sbuffi.

Giovedì 3 agosto, alle 10, in piazza Cheli, Pride Square a cura di Clap Collettivo Libere Arti Pensiero. Alle 21.30, al teatro del Ciliegio, nell’ambito del festival delle Colline geotermiche, Abracadabra.

Sabato 5 agosto, alle 21.15, in piazza Casalini concerto della banda La Rinascente

Domenica 6 agosto alla Rocca degli Alberti una giornata speciale con la Festa del Villeggiante. a cura della pro loco.

Martedì 8 agosto, alle 21.30, in piazza Casalini cinema all’aperto.

Mercoledì 9 agosto, alle 21 al largo Caduti Campo ai Bizzi, nell’ambito del festival Nuove Figure, si terrà lo spettacolo “Biancaneve”, a cura della compagnia Tieffeu.

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto la tradizionale festa del patrono.

Giovedì 10 agosto, alle 17.30, in piazza Puccioni, concerto della corale Santa Cecilia.

Venerdì 11 agosto, Grey Cat Jazz Festival con Antonello Salis (fisarmonica e tastiera); Jerome Casalonga (voce e sax): alle 15 workshop al Teatro del Ciliegio; alle 21.30 il concerto alla Rocca degli Alberti.

Giovedì 17 agosto, alle 21, nella piazza del santuario di Frassine il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto- Orchestra da camera con archi, oboi, corni. Il programma: “Mozartiana 1771-1782” Il ratto del Serraglio ouverture (1782 – Trascrizione per Archi); Sinfonia n. 1 in Mi bem. maggiore, K 16 (1776); Sinfonia n. 42 in Fa maggiore, K. 75 (1771); Concerto per violino n.5 in La magg K219 (1774) Violino solista: Haeji Kim – Direttore: Paolo Scibilia.

Sabato 19 e domenica 20 agosto, nel centro storico festival “Vademecum dammi la mano”, spettacoli di strada e artigianato artistico per le vie del centro storico a cura della Pro Loco e delle associazioni di Monterotondo Marittimo.

Martedì 22 agosto, alle 21.30, in piazza Casalini, cinema all’aperto.

Venerdì 25 agosto, alle 21.30, in piazza Casalini, concerto “Stile libero” di Lorenza Baudo.

Sabato 2 settembre, alle 21.30, al Parco delle Biancane, concerto “All you can swing orchestra”